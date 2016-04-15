WADA аннулировало аккредитацию московского антидопингового центра

Фото: m24.ru/Александр Иванов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) окончательно аннулировало аккредитацию у московской антидопинговой лаборатории, сообщает официальный сайт организации.

Решение было принято после анализа состояния лаборатории независимой дисциплинарной коллегией, которая пришла к выводу, что лаборатория не соблюдает международные антидопинговые стандарты.

10 ноября аккредитация лаборатории была временно отозвана по рекомендации комиссии WADA, проводившей расследование об использовании допинга в России. Следствием расследования стало отстранение российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В решении WADA по мельдонию нет политической подоплеки – Путин

Также было вынесено решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. В феврале РУСАДА и Национальная антидопинговая организация Великобритании (UKAD) подписали соглашение о сотрудничестве. UKAD должна обеспечить необходимое тестирование российских спортсменов, пока РУСАДА не восстановит соответствие кодексу WADA.

В конце марта министр спорта Виталий Мутко сообщал, что процедура переаккредитации московской лаборатории начнется 7–10 апреля.