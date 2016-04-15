Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля 2016, 21:24

Спорт

WADA аннулировало аккредитацию московского антидопингового центра

Фото: m24.ru/Александр Иванов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) окончательно аннулировало аккредитацию у московской антидопинговой лаборатории, сообщает официальный сайт организации.

Решение было принято после анализа состояния лаборатории независимой дисциплинарной коллегией, которая пришла к выводу, что лаборатория не соблюдает международные антидопинговые стандарты.

10 ноября аккредитация лаборатории была временно отозвана по рекомендации комиссии WADA, проводившей расследование об использовании допинга в России. Следствием расследования стало отстранение российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В решении WADA по мельдонию нет политической подоплеки – Путин

Также было вынесено решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. В феврале РУСАДА и Национальная антидопинговая организация Великобритании (UKAD) подписали соглашение о сотрудничестве. UKAD должна обеспечить необходимое тестирование российских спортсменов, пока РУСАДА не восстановит соответствие кодексу WADA.

В конце марта министр спорта Виталий Мутко сообщал, что процедура переаккредитации московской лаборатории начнется 7–10 апреля.

Ссылки по теме


легкая атлетика допинг расследование новости спорта WADA

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика