Россиянка Колодко получит серебряную медаль вместо бронзовой

ИТАР-ТАСС

Россиянка Евгения Колодко, занявшая третье место в соревнованиях по толканию ядра на Олимпийских играх в Лондоне, получит серебряную медаль вместо бронзовой, сообщает сайт Международного олимпийского комитета.

Белорусская спортсменка Надежда Остапчук, ставшая чемпионкой в этой дисциплине, дисквалифицирована за употребление допинга. В крови легкоатлетки был обнаружен запрещенный препарат метенолон.

Национальному олимпийскому комитету Республики Беларусь предписывается вернуть золотую медаль в МОК "как можно скорее".

Таким образом, высшую награду получит новозеландская толкательница ядра Валери Адамс, серебро достанется Евгении Колодко, а бронза отойдет китаянке Гун Лицзяо.