06 апреля 2015, 18:14

Борзаковский возглавил сборную России по легкой атлетике

Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский утвержден главным тренером сборной России по легкой атлетике. В ранге исполняющего обязанности тренера титулованный легкоатлет пробыл два месяца, сообщает "Р-Спорт".

Предыдущий главный тренер национальной команды Валентин Маслаков ушел в отставку 23 января вследствие очередного допингового скандала.

Сам Борзаковский ранее отмечал, что готов к должности главного тренера.

Юрий Борзаковский – чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Основной дистанцией, на которой он выступал с 2000 года, являются 800 метров.

Своего самого большого успеха Борзаковский достиг на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. В финальном забеге на Олимпиаде за 50 метров до финиша Юрий был пятым, но сумел вырваться вперед и оставил позади даже грозного датчанина Уилсона Кипкетера.

