ИААФ решит судьбу более 80 российских легкоатлетов

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Более 80 заявок российских легкоатлетов на участие в Олимпийских играх в Рио поступило в Международную легкоатлетическую ассоциацию (ИААФ), сообщает в пресс-службе организации.

Спортсмены надеются получить от федерации право соревноваться в индивидуальном порядке.

Все заявки проверят на соответствие требованиям ИААФ. Затем их передадут в бюро по пересмотру допинговых дел. Решение будет вынесено по каждому конкретному спортсмену отдельно.

В случае положительного решения спортсмен получит право выступать на любых соревнованиях под эгидой ИААФ, в том числе и на Олимпиаде в Бразилии.

Ранее Всероссийскую федерацию легкой атлетики отстранили от международных соревнований. Исключение сделают для спортсменов, которые докажут свою непричастность к допинговым скандалам.

Допинговый скандал разразился в 2015 году. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило российских спортсменов в применении допинга, а российское антидопинговое агентство в сокрытиях данных.

WADA рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики и отстранить российских легкоатлетов от соревнований под эгидой Международной федерации легкой атлетики. Теперь российским легкоатлетам запрещено участвовать во всех международных соревнованиях, в том числе и в предстоящих летних Олимпийских играх в Рио.

Кроме того, WADA заявила о коррупции внутри Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Положительные допинг-пробы были найдены у теннисистки Марии Шараповой, фигуристки Екатерины Бобровой, велогонщика Эдуарда Ворганова, конькобежца Павла Кулижникова, шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерины Константиновой, волейболиста Александра Маркина и биатлониста Эдуарда Латыпова.

Также WADA рекомендовала пожизненно дисквалифицировать пятерых российских легкоатлетов: Марию Фарносову, Екатерину Поистогову, Анастасию Баздыреву, Кристину Угарову и Татьяну Мязину.