Прогулки по Москве: что посмотреть в районе Щукино

Герб района Щукино изображает рыбу, проплывающую над символом атома. Наверное, именно такой иностранцы представляют всю нашу страну: секретные технологии в сочетании с наивной близостью к природе.

Само Щукино сочетает "спальную" тишину с изысканностью архитектуры. Получается этакий островок спокойствия в огромном городе.

Корреспонденты M24.ru прогулялись по Щукину и узнали, почему секретная лаборатория по созданию атомной бомбы носила номер 2, и где советские академики отмечали пуск первого ядерного реактора.

Улицы маршалов

Когда-то Щукино было подмосковным селом. От соседнего села - Строгина - его отделяла Москва-река. В состав Москвы Щукино вошло только в 1940-х годах.

После войны здесь начали строить дома для военных и ученых. Названия улиц соответствовали занятиям их жильцов. Сейчас в сравнительно небольшом районе целых 9 улиц, носящих имена советских военачальников – маршалов Василевского, Бирюзова, Вершинина, Новикова, Конева, Малиновского и других.

Интересно, что Щукино всегда было связано с армией: задолго до Великой Отечественной войны здесь располагалось так называемое Военное поле. Оно было западной частью поля Ходынского. В XIX и начале XX века на Военном поле проводили учения армейские части, расположенные в Ходынских военных лагерях. В 1922 году, в честь пятилетия Октябрьской революции, поле переименовали в Октябрьское.

Площадь Академика Курчатова

Одна из улиц с боевым названием ведет к центру района - площади Академика Курчатова.

В первом этаже дома №1 располагается кинотеатр "Восток". К сожалению, фильмы в нем не показывают с начала нулевых. Некоторое время перед окончательным закрытием в кинотеатре работали молодежная театральная студия и центр образовательных программ. В 70-е с "Востоком" соседствовал табачный магазин, который интеллигентно называли табакеркой.

Главная скульптурная достопримечательность площади - огромная голова академика Курчатова. Как выяснилось в маршрутке, щукинцы называют памятник исключительно "бородой".

Курчатовский институт

Смысловым центром площади, да и всего района, конечно, является, Курчатовский институт. Официально он называется "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

История института началась в 1942 году, когда Сталин подписал распоряжение о необходимости создания в СССР атомной бомбы. В центре внимания руководства страны оказался Ленинградский физико-технический институт. В то время в нем работали воспитанники академика Иоффе: Игорь Курчатов, Анатолий Александров, Исаак Кикоин, Лев Арцимович и другие блестящие физики.

В 1943 году распоряжением Президиума Академии наук СССР организуется Лаборатория №2 во главе с профессором Игорем Васильевичем Курчатовым. Именно второй номер носила лаборатория ученого в Ленинградском физтехе. Из предложенных ему в Москве площадок Курчатов выбрал большой, площадью 120 гектаров, пустырь в районе современного Щукина.

Сейчас на закрытой территории института работают целых два музея. Это Музей Курчатовского института в главном здании центра и Дом-музей Курчатова, расположенный в коттедже, где жили академик с женой. Оба музея открыты для посещения по предварительной записи.

Софья Войнова, директор музея Курчатовского института

О центральном здании института

До войны эта территория принадлежала Всесоюзному институту экспериментальной медицины, который находился в Ленинграде. Здесь было несколько недостроенных зданий, в том числе, здание, в котором мы сейчас с вами находимся.

Перестройка и достройка этого корпуса была поручена академику Щусеву. Уже к концу 1943 года дом был построен, и в декабре сюда въехали первые сотрудники с семьями. В правой части были квартиры, в левой и в этой центральной части располагались лаборатории, административные помещения, столовая, библиотека.

Вся жизнь института начиналась здесь. Постепенно институт разрастался, появлялись другие здания, и лаборатории стали отсюда переводиться. Последняя лаборатория выехала в 2007 году, и здесь был образован музей, который начал работать уже в 2008 году.

О музее и работе директора

Нам повезло, что еще были живы и сейчас живы некоторые сотрудники, которые застали Курчатова и Александрова. Весь институт включился в работу по открытию этого музея, и он был создан достаточно быстро. Конечно, дирекция выделила нам средства. Все, что вы видите – это заслуга всего института.

Когда был объявлен конкурс на директора, я была сотрудником института, работала в отделе Кикоина, занималась химией стабильных изотопов.

К счастью, я застала Исаака Константиновича (Кикоина - ред.). Дело в том, что мои родители в 1944 году были привлечены к этим работам. Они были сотрудниками Ленинградского политехнического института, учениками Ивана Николаевича Вознесенского, который был заместителем Игоря Васильевича Курчатова. Поэтому они сюда переехали. Естественно, все мы, дети сотрудников, в этом варились. И поэтому меня история очень интересовала, и я с удовольствием занялась музеем.

Об институте и секретности

Названия отделов, которые здесь были в советские годы, совершенно не соответствовали задачам, которые в этих отделах решали. Например, Игорь Васильевич Курчатов возглавлял отдел оптических приборов (ООП). А занимался он созданием реакторов. Так были засекречены названия всех отделов. Все названия химических элементов, которые использовались для создании бомбы, тоже имели в документах другие названия.

Поэтому, когда мы взорвали в нашей стране первую бомбу в 1949 году, для американцев это стало большой неожиданностью.

В 1956 году была решена атомная проблема, и институт получил свое истинное название – Институт атомной энергии. В 1960 году скоропостижно скончался Игорь Васильевич Курчатов, и институту было присвоено его имя.

В 2010 году мы уже стали Национальным исследовательским центром, в который помимо Курчатовского института вошли еще три, занимающиеся схожими проблемами.

Институт до сих пор является научным руководителем в создании реакторов различного направления. Кроме того, в Центре ведутся исследования в различных областях науки и техники. На территории института существует уникальный центр, НБИКС-центр, единственный в мире, который занимается комплексом научных задач.

О районе

Вы знаете, эта академическая атмосфера в районе сохраняется. Вообще, Щукино всегда как-то выделялось. Когда-то оно было вообще дачным районом. И сейчас, кстати, в Строгино, если летом через мост переехать, есть такая заводь, где катаются на серфах, стоит очень много машин, и люди просто из центра приезжают сюда отдыхать, загорать. Там великолепный пляж.

А когда-то наши сотрудники бегали в обеденный перерыв купаться на Москва-реку. А потом снова шли заниматься атомным оружием.

На улице Рогова до сих пор есть центр культуры "Курчатовский", а раньше он назывался ДК или просто "клуб". Он был построен в конце 1940-х годов при Курчатове. Использовался он для всяких торжественных мероприятий. Там очень хороший зал, который до сих пор используется, там был кинотеатр, какие-то детские и не только детские кружки, и до сих пор они сохранились. Только раньше они были бесплатные, а сейчас это все на платной основе. Великолепная художественная библиотека - она формировалась из библиотек сотрудников. Очень многие сотрудники до сих пор туда отвозят ненужные книги или, если кто-то умирает, его книги тоже отдают в эту библиотеку.

В годы хрущевской "оттепели", институт был в зените славы, и в ДК проходили очень интересные встречи и выставки. Здесь состоялось одно из первых выступлений Окуджавы, сюда приезжали Высоцкий и Вишневская, устраивали выставки очень интересные художники, институту дали такой глоток свободы. Билеты достать, конечно, было невозможно.

25 декабря 1946 года, в тогда секретной Лаборатории №2 был запущен первый в Европе и Азии исследовательский реактор Ф-1. По этому случаю Курчатов организовал для ближайших сотрудников небольшой банкет. Праздник, конечно, проходил в атмосфере строжайшей секретности. Академик пригласил гостей в новый коттедж, построенный для него на территории института в небольшой сосновой рощице.

Строил двухэтажное здание известный архитектор Иван Жолтовский. Сейчас в коттедже расположен дом-музей Курчатова.

Раиса Кузнецова, директор мемориального Дома-музея И.В. Курчатова

Этот домик самый первый стал музеем, потому что и появился фактически первым на территории нашего института. Его построили, чтобы Игорь Васильевич мог жить и работать рядом с теми установками, которыми институт располагал.

Вспомнила такую историю. Когда Игорь Васильевич уходил, 1959 год – его последний год жизни, он однажды стоял на проходной возле дома, где проезжали машины. Он встречал гостей. Рядом с ним стоял его телохранитель, который потом работал несколько лет хранителем в этом музее, делал фотграфии. И он обратился к нему: "Вот, Митяй, сколько людей прошло – не знаю ни одного". Представляете, а тогда, в начале работы здесь, он всех знал по имени и отчеству. Пять тысяч человек, только в этом институте.

Экспонаты у нас подлинные, оригинальные, тех лет. Мы ничего не меняли, даже расположение мебели. Только если износился предмет, дерево как-то подсохло, что-то сломалось, мы стараемся это привести в порядок. Я знаю, чего не хватает, но если вы войдете, вы видите красоту и уют. Вот так это было, когда впервые они вошли в этот дом в октябре 1946 года.

Пусть дом не при хозяевах, своих кровных детей у Курчатова не было, но мы - его духовные наследники. Поэтому мы должны продолжить эту жизнь и ту историю, которая здесь началась.

Квартал сталинских коттеджей на Пехотной улице

В конце 40-х годов рядом с институтом построили коттеджный квартал на Пехотной улице. В нем до сих пор живут некоторые сотрудники исследовательского центра - например, академик Евгений Велихов с семьей.

Немецкий район

Квартал жилых домов, ограниченный улицами маршалов Бирюзова, Соколовского, Конева и Мерецкова тоже строился в конце 40-х. Возводили его немецкие военнопленные. После перестройки дома грозились снести. Опасность миновала только в 2007 году, когда зданиям был присвоен охранный статус.

Сталинский ансамбль на улице Новикова

В 1946 году в Щукине появились еще три новых дома - на улице Новикова. Тогда улица называлась 2-м Щукинским проездом.

Здания включили в себя лучшие черты итальянских, английских и грузинских домов: арки, просторные подъезды и квартиры, зеленые дворы с фонтанами.

В 2003 году жильцы домов объединились в ТСЖ "Курчатовское", а еще через пару лет создали в одном из помещений первого этажа Музей быта советских ученых.

Олег Золотарев, председатель правления ТСЖ "Курчатовское", директор Музея быта советских ученых

О домах

Эти три дома - первые отдельные жилые дома Курчатовского института, построенные для сотрудников. Первые жильцы появились в декабре 1946 года. Внешнюю богатую отделку делали в 1948 году, чтобы дом уже не давал осадочных трещин.

Жили в этих домах ученые, можно сказать, каждая квартира – это история. Здесь жили Андрей Дмитриевич Сахаров, академик Завойский и так далее.

Архитекторы этого комплекса - Жолтовский и Леонид Карлик. В 2007 году дома были признаны выявленным объектом культурного наследия, то есть, сейчас они под охраной государства. Но последняя стадия отнесения к объектам культурного наследия так и не завершилась. Департамент (культурного наследия - ред.) в последнем письме сообщил нам, что в 2015 уже все будет закончено, и будет выпущено соответствующее постановление правительства Москвы.

В 2005 году, когда продавалась квартира Бориса Васильевича Курчатова (советский радиохимик, брат Игоря Курчатова - ред.), мы создали музей. Многие его личные вещи - мебель, обстановка и так далее - могли быть просто утрачены, и мы не хотели их потерять. Наследники передали эти вещи в нашу общую собственность.

Раньше музей располагался в подвале, но, поскольку в 2007 году город нам предоставил в аренду первый этаж - он не является общедолевой собственностью - мы музей перенесли туда.

Здесь у нас собраны предметы быта тех лет: упаковка, бутылки – они все заполнены оригинальным содержимым - посуда, игрушки, мебель. Пара бутылок, например, с антресолей Курчатовых. Вообще, жильцы многое приносят, покупали мы, наверное, пару предметов.

Мы старались сделать здесь какое-то зонирование. В музее есть, например, прихожая, и в ней - то, что могло быть в прихожей того времени. Есть гостиная, столовая, и естественно, кабинет.

О районе

Щукино – разное. Сейчас мы с вами в старом Щукине, начало его застройки вообще было до войны Часть домов в районе метро "Щукинская" 1935-36 года постройки. Здесь был военный городок.

Таких зданий очень немного, но они сохранились. Например, красивое здание Клуба офицеров на улице Маршала Новикова. ДК Курчатова – тоже очень интересное и красивое здание.

Пока не построили Строгинский мост (мост через Москву-реку, построен в 1981 году, соединяет районы Щукино и Строгино - ред.), здесь был действительно конец географии, хороший, красивый район. Да и сейчас в старом Щукино жизнь еще размеренная, здесь нет московской суеты, которая происходит в центре, или же кошмарной плотной застройки, как в спальных районах…

Здесь жили, в общем, ученые и те, кто работал на науку, то есть интеллигенция. Пока это сохранилось - старое Щукино не растеряло свой шарм.



Парк "Покровское-Стрешнево"

Небольшая часть парка расположена в районе Щукино. В XIX веке Покровское-Стрешнево было популярным дачным местом. Даже Лев Толстой, как следует из воспоминаний его жены Софьи Андреевны, одно лето снимал дачу в этих местах.

В 1979 году весь парк был объявлен заповедной зоной.

