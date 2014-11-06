Фестиваль снеговиков и ярмарки: как отпразднуют Новый год в парках Подмосковья

Фото: m24.ru

В подмосковных парках приступили к подготовке к празднованию Нового года и Рождества. Ярмарки, фестивали, ледяные горки и мероприятия для детей – все это ждет посетителей зимой.

Так, в Волоколамске пройдет фестиваль снеговиков. Там же откроют мегагорки. В парке Воскресенска стартует снежная ярмарка, в парке "Березовая роща" в Дмитрове – театрализованное представление и флешмоб Дедов Морозов. В парке города Видное гостей ждет многодневная праздничная программа, в парке Егорьевска желающим предложат покататься на лыжах с Дедом Морозом, в парке "Пегас" в Егорьевске запланирована программа "Светлое Рождество".

"Главную новогоднюю ярмарку планируется провести в парке имени Льва Толстого в Химках. Новогодняя ярмарка откроется 25 декабря 2014 года и будет доступна до 11 января", – сообщили в пресс-службе советника губернатора Московской области по вопросам культуры, спорта и работы с молодежью.

Парк имени Льва Толстого станет самой яркой площадкой в Подмосковье. Здесь установят ель, пахнущую мандаринами. Высота дерева – 15 метров.

Мероприятия для самых маленьких готовят в парках Зарайска и Клина, народные гулянья пройдут в Истринском и Каширском парках, а в Красногорске сразу на нескольких смотровых площадках состоятся фестивали и театрализованные представления.

Покататься на лошадях и санках можно будет в Люберцах, написать письмо Деду Морозу – в парке Павловского Посада. Зимняя рыбалка ждет тех, кто придет на пруд Сергиево-посадского парка. Для гостей Реутовского парка проведут спортивные мероприятия, посетители Раменского увидят салют.

В парке Долгопрудного развернется елочный базар, в парке Жуковского откроют ярмарочные торговые ряды.

"Всего к новогоднему празднику в подмосковных парках подготовят 34 катка, 42 лыжные трассы, 24 зимних кафе, более 40 культурно-массовых мероприятий", – отметили в ведомстве.

Добавим, что в новогодние праздники во всех подмосковных парках и скверах зажгут праздничную иллюминацию, построят ледяные горки, катки, снежные лабиринты. Для гостей организуют конкурсы скульптур из снега и семейные спортивные игры. А в декабре пройдет конкурс на лучший зимний парк. Участники соревнования предложат варианты праздничного оформления площадок.

Ранее сообщалось, что в парках и скверах Москвы с 1 ноября включили праздничную подсветку и иллюминацию.

Только на бульварах засверкали три тысячи деревьев, полторы тысячи световых арок и полтысячи перетяжек. Общая протяженность светящихся нитей в Москве превышает три сотни километров.

Часть световых конструкций осталась в городе с прошлой зимы.

Кроме того, в столичном департаменте СМИ и рекламы объявили о начале подготовки к празднованию Нового года. Улицы Москвы украсят искусственные ели разнообразных форм и размеров, светящиеся инсталляции и "морозные узоры".

Главные площади столицы получат собственное оформление: Театральную площадь украсят 18-метровая стела "Моя Москва" и гигантские светящиеся канделябры, а фонтан перед Большим театром – световая инсталляция.

На Манежной площади установят шестиметровую конструкцию "Шар-гигант" и световые фонтаны. Перед Триумфальной аркой на Кутузовском проспекте построят светящуюся инсталляцию "Метелица".

В центре города появятся и другие украшения: стенд "Москва, с Новым, 2015 годом!", снеговики-неваляшки, зимние деревья, новогодние ретро-автомобиль и микроавтобус. На Садовом кольце организуют звуковое оформление, а кое-где в центре столицы можно будет увидеть интерактивные световые композиции. В общей сложности город украсят больше 60 искусственных елей высотой от 3,5 до 25 метров.