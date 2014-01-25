Болезнь из прошлого: в Москве зафиксированы случаи кори

В Котельниках зафиксированы случаи заболевания кори

В подмосковных Котельниках выявили несколько случаев заболевания корью. Всех, кто не привит или не помнит, есть ли у него прививка просят срочно прийти к участковому терапевту. Корь опасна тем, что начинается как обычная простуда, но может привести к серьезным осложнениям. О симптомах этого заболевания и способах профилактики читайте в материале M24.ru.

Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, а также характерной сыпью. Вирус быстро погибает вне человеческого организма и малоустойчив во внешней среде.

Инфекция передается воздушно-капельным путем во время кашля и чихания. Больной корью заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода (который обычно длится от 8 до 14 суток) до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным. После кори развивается стойкий иммунитет, повторные случаи заболевания встречаются крайне редко.

Болеют корью преимущественно дети в возрасте 2-5 лет и значительно реже взрослые, не переболевшие этим заболеванием в детском возрасте.

Первые симптомы кори можно принять за грипп - температура поднимается до 38-40 градусов, наблюдается сухой кашель, насморк, чихание, осиплость голоса, головная боль. На 2-й день болезни на слизистой щек у коренных зубов появляются мелкие белесые пятнышки, окруженные узкой красной каймой. Коревая сыпь появляется на 4-5-й день болезни. Сначала на лице, шее, за ушами, на следующий день на туловище и на 3-й день высыпания покрывают разгибательные поверхности рук и ног, включая пальцы. Сыпь состоит из мелких папул, окруженных пятном и склонных к слиянию (в этом ее характерное отличие от краснухи, сыпь при которой не сливается).

На четвертый день после появления высыпаний температура нормализуется, сыпь темнеет, буреет, пигментируется и шелушится.

Препаратов для специфического лечения кори не разработано. Для снятия симптомов используют отхаркивающие средства, полоскания, обезболивающие, жаропонижающие и т.д. В случае осложнений применяют антибиотики.

Прививку от кори крайне необходимо сделать - эксперты

Как рассказал M24.ru руководитель клинического отдела НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН, доктор медицинских наук, профессор Святослав Георгиевич Чешек, в прежние века корь считалась одним из наиболее серьезных инфекционных заболеваний. Она приводила к довольно большому числу летальных исходов, особенно среди детей. После того, как в 1966 году была изобретена вакцина, заболеваемость корью резко снизилась, и можно даже было говорить о ее ликвидации. Однако в последние два года заболеваемость несколько возросла. Источником инфекции становятся люди, которые не были привиты. Часто это приезжие из тех стран ближнего зарубежья, где вакцинация от кори не проводилась целенаправленно. Кроме того, некоторые родители по тем или иным причинам отказываются от прививания своих детей, и те становятся уязвимыми для инфекции. Таким образом, с появлением неиммунного контингента периодически возникают локальные вспышки заболевания, подытожил эксперт. Он добавил также, что за долгие годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая кори со смертельным исходом.

Вакцинация остается самым надежным методом профилактики кори. Первую прививку делают детям в возрасте 12 месяцев, вторую – в 6 лет. Вакцинация против кори может проводится моновакцинами или тривакциной (корь, краснуха и эпидемический паротит). Также проводится плановая вакцинация против кори детям в возрасте 15-17 лет включительно и взрослым в возрасте до 35 лет, не привитым ранее, не имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим корью ранее.

Эффективность противокоревой вакцины одинакова, независимо от того, какая вакцина применяется. Прививка обеспечивает стойкий защитный эффект в течение 15 лет. Живые вакцины не назначают беременным женщинам, больным туберкулезом, лейкозом, лимфомой, а также ВИЧ-инфицированным.

Григорий Медведев