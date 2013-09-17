Худрук балета Большого театра Филин продолжит лечение в Германии

Сергей Филин. Фото: ИТАР-ТАСС

Художественному руководителю балетной труппы Большого театра Сергею Филину, который чуть не потерял зрение после нападения на него в январе 2013 года, еще предстоит перенести еще несколько операций в Германии.

"Мое лечение не остановлено... Я буду время от времени по согласованию с директором Владимиром Уриным на короткий срок ездить обследоваться в Германии. Это будет не на два-три дня, может быть, на пять-шесть. Запланировано еще несколько операций", - передает РИА Новости слова Филина, которые он произнес после сбора труппы ГАБТа во вторник.

В свою очередь Урин сообщил, что официально Филин пока еще остается на больничном, а обязанности худрука по-прежнему исполняет Галина Степаненко.

Филину 17 января 2013 года в Москве плеснули кислотой в лицо, после чего он попал в больницу с ожогами лица и ожогом глаз. В феврале худрук уехал в Германию на плановое лечение, где перенес 23 операции на глазах. Четырнадцатого сентября он вернулся в российскую столицу.