В состоянии Льва Дурова наблюдается положительная динамика - врач

Фото: ТАСС/Максим Новиков

В состоянии народного артиста СССР Льва Дурова наблюдается положительная динамика, но до выздоровления ему еще очень далеко, рассказал Агентству "Москва" главный врач Первой градской больницы Алексей Свет.

"Состояние стабильно тяжелое. По сравнению с пятницей есть незначительная положительная динамика. Он в сознании, на команды реагирует. Но это тяжелый пациент, и улучшения надо ждать неделями, а ухудшение может случиться в любой момент", - сказал врач.

Ранее стало известно, что врачи диагностировали у Льва Дурова тяжелую пневмонию.

Напомним, Лев Дуров был доставлен в Первую градскую больницу вечером 7 августа. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.

Лев Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве. Семья Дуровых принадлежит к знаменитой династии русских цирковых артистов. В 1950 году он поступил в Школу-студию МХАТ на курс Георгия Герасимова и Сергея Блинникова. В 1954 году был принят в труппу Центрального детского театра. В 1963 году вместе с Эфросом перешел в Театр Ленинского комсомола, а в 1967 году – в Московский драматический театр на Малой Бронной, где и работает по настоящее время.

Актер снялся более чем в 200 кинокартинах. В том числе в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Вооружен и очень опасен", "Хождение по мукам", "Бриллианты для диктатуры пролетариата", "Человек с бульвара Капуцинов", "17 мгновений весны".