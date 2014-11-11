Власти просят москвичей высказать идеи об организации детского отдыха

Фото: ТАСС/ Сергей Карпов

В столице начал работу краудсорсинг-проект "Московский стандарт летнего отдыха". С его помощью москвичи могут могут обсудить организацию детского отдыха и предложить свои идеи, сообщила на заседании Президиума правительства Москвы во вторник руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова.

Проект проводится с 10 ноября по 5 декабря на интернет-площадке crowd.mos.ru. Она предназначена для публичного обсуждения городских проблем.

"Мы провели достаточно много проектов через краудсорсинговую площадку правительства Москвы и наработали определенный опыт. Теперь было принято решение о создании постоянной площадки по выработке тех или иных решений, принимаемых в городе. Сейчас предлагается обсудить вопрос, связанный с детским отдыхом", - отметил Сергей Собянин.

Цель проекта "Московский стандарт летнего отдыха" - коллективное обсуждение и выработка требований к качеству организации детского отдыха в лагерях. Обсуждение проходит по шести направлениям:

инфраструктура лагерей,

условия проживания детей,

требования к организации и качеству питания,

требования к организации и безопасности перевозки организованных групп детей,

требования к вожатым,

программа пребывания.

Все идеи, предложенные участниками краудсорсинг-проекта, затем рассмотрят эксперты департамента культуры города Москвы. В итоге будет сформирован новый Московский стандарт детского отдыха. Он будет обязательным для всех оздоровительных лагерей, которые сотрудничают с правительством Москвы.

Как работает краудсорсинг-проект gorod.mos.ru

Ранее благодаря краудсорсинг-проектам горожане уже обсудили работу портала "Наш город", также прошел сбор предложений по открытию новых городских автобусных маршрутов. Кроме того, москвичи высказали свои идеия по улучшению работы МФЦ.

В этих краудсорсинг-проектах приняли участие 23 тысячи жителей Москвы, было подано около 14 тысяч предложений. По результатам проектов на портале "Наш город" открыли более 50 новых тем для сбора жалоб и предложений горожан. Также появилось 6 новых автобусных маршрутов.

Участниками проекта, посвященного МФЦ, стали почти 6 тысяч жителей столицы. Они предложили более 5 тысяч идей. По результатам краудсорсинг-проекта эксперты отобрали 25 лучших из них. Затем идеи вынесли на обсуждение в приложении "Активный гражданин".

По итогам опроса более 70% москвичей поддержали идею об оснащении точками доступа Wi-Fi центров госуслуг. Еще 87% выступили за введение курьерской доставки готовых документов. Кроме того, 30% опрошенных считает, что необходимо ввести бланки заявлений с максимально заполненными полями, еще 20,5% проголосовали за размещение на стендах в залах графиков средней загрузки МФЦ.

Еще 16% предложили выпустить брошюры с полной информацией о центрах госуслуг, а 14% – установить розетки для подзарядки мобильных устройств в зале. За появление велопарковки у каждого МФЦ высказались 4% опрошенных. Помимо этого, около половины "активных граждан" считают, что в МФЦ нужен сотрудник, работающий в зале и оказывающий консультации по необходимому перечню документов. Сейчас такие консультанты появились в МФЦ района Покровское-Стрешнево.

Ранее M24.ru сообщало, что власти Москвы запустят новый краудсорсинговый портал для решения городских проблем. Об этом рассказал руководитель управления перспективного развития ГБУ "Центр инновационного развития" (ЦИР) Михаил Мижинский.

Предполагается, что город будет публиковать на сайте свои запросы, а компании предложат инновационные решения той или иной проблемы: например, как увеличить безопасность пешеходных переходов или повысить информированность населения о культурных мероприятиях в столице. Портал будет работать на русском и английском языках, чтобы иностранные компании также могли участвовать в развитии города. Лучше проекты будут протестированы в Москве в пилотном режиме.