17 октября 2014, 14:30

Культура

"Активные граждане" получат подарки за участие в квесте "Город искусств"

Фото: M24.ru

В столице 3 ноября во второй раз пройдет общегородская "Ночь искусств". В эту ночь "активные граждане" смогут принять участие в тематическом квесте "Город искусств", сообщает пресс-служба "Активного гражданина".

Пользователи мобильного приложения смогут выбрать один из пяти маршрутов, которые пройдут через самые интересные площадки акции "Ночь искусств", в том числе через Музей Москвы, Центр современного искусства, "Мультимедиа арт музей", центр дизайна Artplay и кинотеатр "Иллюзион".

Те, кто захотят участвовать в квесте, должны будут отмечаться в точках маршрута с помощью приложения и отвечать на тематические вопросы. За правильные ответы "активным гражданам" начислят дополнительные бонусные баллы и подарки от партнеров акции.

"Город искусств" только первый квест для участников проекта "Активный гражданин", в дальнейшем для пользователей мобильного приложения такие акции планируется проводить регулярно.

Акция "Ночь искусств" пройдет в столице в ночь с 3 на 4 ноября. В рамках мероприятия по всей Москве состоятся мастер-классы и открытые уроки в музеях, театрах, концертных залах, домах культуры, библиотеках и кинотеатрах. Подробнее с мероприятиями можно ознакомиться на сайте акции.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

Новые возможности в приложении "Активный гражданин"

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
квесты ночь искусств Активный гражданин

