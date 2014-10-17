"Активные граждане" получат подарки за участие в квесте "Город искусств"

Фото: M24.ru

В столице 3 ноября во второй раз пройдет общегородская "Ночь искусств". В эту ночь "активные граждане" смогут принять участие в тематическом квесте "Город искусств", сообщает пресс-служба "Активного гражданина".

Пользователи мобильного приложения смогут выбрать один из пяти маршрутов, которые пройдут через самые интересные площадки акции "Ночь искусств", в том числе через Музей Москвы, Центр современного искусства, "Мультимедиа арт музей", центр дизайна Artplay и кинотеатр "Иллюзион".

Те, кто захотят участвовать в квесте, должны будут отмечаться в точках маршрута с помощью приложения и отвечать на тематические вопросы. За правильные ответы "активным гражданам" начислят дополнительные бонусные баллы и подарки от партнеров акции.

"Город искусств" только первый квест для участников проекта "Активный гражданин", в дальнейшем для пользователей мобильного приложения такие акции планируется проводить регулярно.

Акция "Ночь искусств" пройдет в столице в ночь с 3 на 4 ноября. В рамках мероприятия по всей Москве состоятся мастер-классы и открытые уроки в музеях, театрах, концертных залах, домах культуры, библиотеках и кинотеатрах. Подробнее с мероприятиями можно ознакомиться на сайте акции.