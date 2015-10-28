Москвичи примут участие в квесте "К берегам Яузы"

Фото: mosartagency.com

1 ноября агентство "МосАРТ" запустит пешеходный квест "К берегам Яузы" по Северо-Восточному округу. Принять участие в квесте можно будет бесплатно.

Как сообщают организаторы, все желающие увидят малоизвестные культурно-исторические, религиозные, гидротехнические и архитектурные достопримечательности окрестностей ВДНХ. Сюда войдут не только исторические, но и современные объекты.

Участникам помогут проследить маршрут Мытищинского водопровода от Алексеевской водокачки до Ростокинского акведука, узнать историю одного из передовых детских воспитательных учреждений начала XX века и многое другое.