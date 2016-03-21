В доме на 2-й Кабельной улице отремонтируют более 40 квартир

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

В доме на 2-й Кабельной улице, где произошел взрыв газа, отремонтируют более 40 квартир. Об этом рассказала замначальника отдела эксплуатации ГБУ "Жилищник" по Лефортовскому району Халида Салахетдинова, сообщает Агентство "Москва".

По словам Салахетдиновой, всего в результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадала 41 квартира. В 20 из них уже остеклили выбитые окна, еще в 15 квартирах ремонтируются трещины, появившиеся после инцидента. К отделочным работам подготовили те квартиры, в которых находился очаг возгорания.

На данный момент в здании восстановлена система отопления. Все ремонтные работы в доме планируют завершить к 1 апреля.



Напомним, вечером 10 марта в квартире на восьмом этаже в доме 6/2 по 2-й Кабельной улице произошел взрыв, перешедший в пожар. Причиной стала неисправность газового оборудования.

Пострадали 14 человек, один из них позднее скончался. Были госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей.