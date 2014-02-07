В Москве выявлено 200 тысяч случаев нелегальной аренды квартир

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве за полтора года выявлено более 200 тысяч случаев нелегальной аренды квартир. Такие данные были озвучены в пятницу на оперативном совещании в мэрии.

"Три четверти документально подтвержденных полицией материалов о данных нарушениях переданы для дальнейшей работы в налоговые органы. В настоящее время в проработке столичных налоговых инспекций находится свыше 6 тысяч фактов о "серых" схемах аренды квартир", - сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы.

По данным столичной полиции, за 8 месяцев 2013 года в жилом секторе предотвращено порядка 180 тысяч подобных правонарушений.

Тем не менее в городской бюджет в виде налогов от сдачи квартир в аренду за 2013 год поступило 700 миллионов рублей, что в 3 раза больше, чем за предыдущий год.

"При условии сохранения позитивной динамики и эффективной работы правоохранительных и налоговых органов, а также активного участия самих жителей в 2014 году бюджет столицы может пополниться на 1 миллиард рублей", - пояснил глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

Напомним, что столичные власти начали борьбу с нелегальной арендой жилья в июне 2012 года. Наряду с полицейскими рейдами выявить такие квартиры помогают бдительные соседи.