Суд впервые лишил хозяев квартиры прав собственности за перепланировку

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Впервые в России суд лишил москвичей права собственности на квартиру из-за незаконной перепланировки, которая поставила под угрозу жизни и здоровье жителей многоквартирного дома, информирует пресс-служба Мосжилинспекции.

"В 2010 году владельцы квартиры в жилом доме по улице Бирюлевской во время ремонта разрушили несущую стену между комнатами, что подтвердилось в ходе первой проверки Мосжилинспекции. Инспекторы выдали собственникам обязательное для исполнения предписание о ликвидации угрозы обрушения и приведении помещения в первоначальное состояние", - говорится в сообщении.

Несмотря на предупреждения о возможных судебных последствиях, владельцы квартиры в течение трех лет неоднократно игнорировали требования инспекторов. Теперь же по решению Нагатинского районного суда хозяева жилплощади лишены права собственности на нее.

Квартиру продадут, а вырученные от продажи деньги перечислят бывшим собственникам за вычетом расходов на исполнение судебного решения. При этом на нового владельца возложат обязанность привести квартиру в прежнее состояние, добавили в ведомстве.