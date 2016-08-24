Покупатели жилья премиум-класса в Москве стали экономнее

Какое жилье выбирают москвичи

Обеспеченные москвичи стали выбирать жилье с меньшей площадью, однако от премиум-класса не отказались, сообщает телеканал "Москва 24".

"В премиум-сегменте наметилась тенденция к сокращению метража квартиры. Сейчас наиболее востребованный метраж в районе 100 квадратных метров. Еще два года назад были востребованы метражи 200-300 квадратов", – рассказал директор департамента элитной недвижимости риелторской компании Андрей Соловьев.

Содержать крупные элитные квартиры невыгодно. Эксплуатационные расходы элитного жилья в 100 квадратных метров обойдутся в районе 12 тысяч рублей в месяц без учета коммунальных платежей. При этом есть квартиры, где владелец платит каждый месяц порядка 30 тысяч рублей.

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Экономят сегодня не только покупатели, но и арендаторы. Если в прошлом году арендаторы готовы были платить за элитную квартиру в среднем 380 тысяч рублей в месяц, то летом 2016 года планка опустилась до 240 тысяч.

При этом арендаторы в отличие от покупателей, готовы отказаться от элитности квартиры в пользу метража и количества комнат, считает директор департамента аренды агентства элитной недвижимости Елена Куликова. То есть человек может выбрать квартиру нужного ему метража в доме бизнес-класса, хотя до этого он предпочитал проживать в доме класса "люкс".

В целом, по мнению экспертов, покупатели и арендаторы элитных квартир в текущем году стали выбирать жилье более рационально.