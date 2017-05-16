Кремль назвал программу реновации жилья чрезвычайно полезной

Кремль назвал чрезвычайно полезной программу реновации жилья в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Ведется работа, это абсолютно сложный проект, но в то же время чрезвычайно полезный. А что касается имеющихся замечаний, то мэрия изъявляет, демонстрирует готовность обсуждать и решать те вопросы, которые вызывают сомнения", – заявил пресс-секретарь.

История вопроса

7 февраля муниципальные образования Москвы обратились Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность продления программы сноса пятиэтажек. Вопрос был поднят из-за того, что при ремонте домов возникли трудности. Пятиэтажки 1960-х годов постройки имеют конструктивные особенности, которые не позволяют провести капитальный ремонт без создания для жителей дискомфорта.

16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.

22 февраля Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным порекомендовал мэру снести все "хрущевки" в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.

20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался. В настоящее время разрабатываются поправки ко второму чтению, которые будут в полной мере учитывать интересы граждан.

Сергей Собянин 13 мая внес в Московскую городскую думу проект закона города Москвы "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". Документ включает 12 дополнительных гарантий участникам программы реновации.

Голосование по включению ветхих домов в проект программы реновации жилья открылось 14 мая и завершится 15 июня. Подробнее о том, как проголосовать и что делать, если ваш дом не включен в перечень, читайте в материале m24.ru.

Уже известно, что новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов. Подробнее читайте в материале m24.ru.

