Московские единороссы просят усилить контроль за переводом помещений в нежилые

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Совет муниципальных образований предлагает подтверждать согласие собственников на перевод жилых помещений в нежилые при помощи дополнительных опросов. Это необходимо для проверки достоверности результатов собраний, сообщил председатель президиума Совета муниципальных образований Владимир Дудочкин.

Соответствую норму предлагается закрепить в столичном законодательстве, а сами опросы, по мнению муниципалов должны проводить представители департамента имущества столицы.

"Считаем целесообразным закрепить в нормативно-правовых актах Москвы: первое – требование предоставлять в Советы депутатов протоколы общих собраний собственников с приложением документов, подтверждающих результаты голосования собственников помещений.

Второе – четкие основания отказа в согласовании проекта решения при переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме.

Третье – проведение департаментом городского имущества опроса собственников помещений с целью выявления их мнений и проверки достоверности протокола общего собрания", – цитирует Дудочкина Агентство "Москва".

"Вечер": В столице усложнят порядок перевода квартир в нежилой фонд



Мера необходима, поскольку протоколы собраний собственников часто фальсифицируются недобросовестными предпринимателями. В результате бумаги говорят о том, что жильцы согласны на появление в доме новых коммерческих площадей, а по факту собственники о переводе жилого помещения в нежилое в своем доме даже не слышали.

Между тем, подобное изменение может создать неудобства жителям многоквартирного дома. Документы, предоставляемые Советам депутатов вместе с проектом решения департамента городского имущества, недостаточны для того, чтобы сделать выводы о соблюдении требований жилищного законодательства при проведении общего собрания и получении согласия собственников помещений.

С тем, что основные нарушения законодательства происходят на этапе согласования перевода с собственниками согласился зампредседателя Мосгордумы Андрей Метельский. "Обычно подобные обсуждения проводились тогда, когда часть жителей была либо в отпуске, либо в командировках", – заявил он.

Депутат подчеркнул, что правительство города обратило внимание на этот вопрос, и был выработан новый соответствующий регламент – пошаговая инструкцию перевода жилых помещений в нежилые.

Если документ примут, то к результатам голосования на собрании собственников должны будут прилагаться данные об участниках голосования, например, номера свидетельств о собственности, подтверждающих их право принимать решения, рассказал заместитель департамента городского имущества Иван Щербаков.

Как сообщалось ранее, департамент городского имущества также увеличит срок рассмотрения заявлений на перевод жилого помещения в нежилое. Планируется, что он составит 60 дней в место текущих 45. Изменения связаны с многочисленными жалобами жильцов, которые не хотят, чтобы их общедовомовую площадь использовали под коммерческие предприятия.

Почти все недовольные утверждают, что их подписи на разрешение такой деятельности подделывают. В результате жителям приходится штурмом отбивать первые этажи своих домов.