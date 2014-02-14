Число очередников в Москве за год уменьшилось на 8 тысяч семей

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество очередников в Москве за прошедший год сократилось на 8,4 тысячи семей. На начало этого года в столице осталось 95,5 тысяч семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

"В течение прошлого года на жилищный учет приняли около 1,5 тысячи семей, - рассказал M24.ru пресс-секретарь департамента жилищной политики столицы Никита Колесин. - Более 80 процентов из них намерены в будущем улучшить жилищные условия, воспользовавшись системой ипотечного кредитования, или после получения субсидии на приобретение жилья".

Колесин отметил, что город помогает с решением жилищного вопроса ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам и другим социально незащищенным гражданам. "За год оказана помощь 34 семьям ветеранов ВОВ и 504 детям-сиротам", - сказал пресс-секретарь департамента.

Он добавил, что выдаваемые ветеранам и сиротам квартиры полностью готовы к проживанию - там уже сделан ремонт и установлена сантехника.

Напомним, в этом году столичные власти также планируют предоставить квартиры 20 многодетным семьям с тремя и более приемными детьми.