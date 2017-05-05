Есть ли надежда у митингующих: москвичи требуют расселить их дома

Сотни москвичей вышли на митинги с требованием расселить их дома, сообщает телеканал "Москва 24". Не все ветхие пятиэтажки попали в перечень для голосования. Собственники уверяют, что в своих домах жить больше не хотят, так как замерзают в них зимой и тонут летом.

Возмущенные люди, которые не нашли свои дома в перечне для согласования по включению в проект программы реновации, собрались на площади перед префектурой Центрального округа. Собственники квартир требовали расселить их дома. "Сто процентов, хотим попасть в реновацию, "за" руками и ногами. Мы устали так жить, у нас нет ванных комнат, у нас горячая вода не соответствует нормам. У нас зимой холодно и трещины", – рассказал один из участников митинга.

В перечне для согласования в ЦАО всего 77 пятиэтажек. При этом, отмечают жители, есть и такие дома, которых по каким-то причинам в этом списке не оказалось. Жильцы просят пересмотреть решение.

"У нас дома газ отключили, лифт отключили, он не работает пять лет. Перекрытия сыпятся, одно крыло расселили, и его тут же заселили бомжи, угрожая, что можем сгореть. Поэтому тут без реновации никак – только расселение и снос", – рассказал другой участник собрания.

Акция возмущенных жителей прошла и в Северном округе Москвы. Дом №3 на Астрадамской улице, по словам жителей, не просто требует ремонта – в здании стало опасно жить. "Дома были построены в 1961 году и рассчитаны на 25 лет. Сейчас они уже простояли 50 лет. Планировалось переселение, но нас так и не переселили. Эти руины исторической ценности не представляют. Мы хотим переехать в хорошие дома", – рассказала участница собрания Ирина Никонова.

На большое собрание вышли и жители домов Красносельского района. Пятиэтажка также не попала в перечень домов для согласования по включению в проект программы реновации. Дому больше ста лет, коммуникации изношены, стены разрушаются, штукатурка сыпется.

Требуют включения в перечень и жители района Ростокино. В Будайском проезде и на Будайской улице прошла большая акция. Собственники квартир встретились с главами управы и Мосгордумы. 6 мая совет дома собирается с представителем депутата на собрание.

"В районе Растокино проходит несколько сходов москвичей, которые требуют включения дома в программу реновации. Я раньше был муниципальным депутатом района Ростокино, работал с этими адресами. Сегодня мы встретились с москвичами, чтобы рассказать, какой есть механизм включения в список домов, которые могут попасть в программу реновации", – рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Попасть в программу реновации можно. Для этого необходимо провести общее собрание собственников квартир. Если две трети проголосуют за участие в программе, протокол нужно отдать в управу и написать заявку в правительство Москвы. Голосование по уже опубликованному перечню, в который вошли почти 4,5 тысячи домов, пройдет с 15 мая по 15 июня.

Московские власти подготовили проект реновации жилья в столице, который уже прошел первое чтение в Госдуме. Новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов. В настоящее время готовятся поправки ко второму чтению проекта закона, которое может пройти в июле. Сергей Собянин пообещал, что поправки будут учитывать права и интересы горожан. Голосование по программе реновации жилья стартует 15 мая. 2 мая был опубликован перечень домов для голосования по включению в проект программы реновации. Решение по существующим спискам не окончательное. Те, кто не попал в программу, могут повлиять на свое участие в ней. Для этого нужно провести общее собрание. Если две трети собственников проголосуют за участие, протокол нужно отдать в управу и написать заявку в правительство Москвы. Расселять москвичей обещают только с их согласия.

