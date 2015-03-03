В закон о долевом строительстве войдут апартаменты и гаражи

Минстрой России и Москомстройинвест подготовили поправки в закон о долевом участии в строительстве. Они разрешат горожанам инвестировать не только в строительство жилья, но также апартаментов и гаражей, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" глава столичного ведомства Константин Тимофеев.
Поправки в закон предполагают, что страхование ответственности девелопера предусмотрено не только для квартир, но и для других видов собственности. Кроме того, изменение закона направят на то, чтобы застройщики были финансово устойчивыми.
Также нововведения предполагают постоянные рейды стройплощадок. "Многие проверки у нас согласовываются с прокуратурой", - подчеркнул Тимофеев.
Сам закон о долевом строительстве вступил в силу 1 января 2014 года. Согласно документу, в случае банкротства строительной компании, средства за квадратные метры покупателям будут возвращать. Защитят вкладчиков от рисков банки, страховые компании или фонд застройщиков.
При этом глава Москомстройинвеста подчеркнул, что власти готовы помогать добросовестным застройщикам "в ручном режиме: достраивать дома, получать необходимые согласования вплоть до подключения к коммуникациям".
Отметим, что за счет средств дольщиков в столице строится около 80% жилья. Общий объем вложенных денег дольщиков оценивается в 530 миллиардов рублей.
Как защищены участники долевого строительстваПомимо страхования ответственности застройщика, для защиты дольщиков появился специальный реестр. В него включают граждан, которые внесли деньги на строительство многоквартирного дома и не получили жилье. За первые полгода составления реестра только в Северо-Западном округе столицы власти обеспечили квартирами около 1330 семей дольщиков.
Для включения в список нужно подать документы по адресу: улица Новый Арбат, дом 15, строение 1, 19 этаж, кабинет 1935. Перед этим необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (495) 645-80-96 с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00. Москомстройинвест рассматривает заявления в течение 20 дней.