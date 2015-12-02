Как поделить ипотечную квартиру при разводе

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Какие существуют варианты раздела ипотечной квартиры у разводящихся супругов, и в чем может заключаться сложность, рассказывают Дни.ру со ссылкой на адвоката Максимилиана Бурова.

Одним из вариантов раздела ипотечной квартиры при разводе является переоформление ипотечного договора и раздел ответственности за погашение займа на двоих или отказ от своей доли ипотечной квартиры одного в пользу другого супруга. При этом необходимо получить согласие банка на изменение ипотечного договора.

В том случае если один из супругов уклоняется оплаты кредита, а второй вносит деньги за двоих, добросовестный супруг может требовать компенсации или перераспределения долей в квартире.

Квартира, приобретенная по ипотеке, подлежит продаже, а полученные средства используются для погашения займа, остаток же делится между супругами. Но для этого также необходимо согласование с банком. Стоит отметить, что такая квартира, как правило, продается ниже рыночной стоимости.

Супруги могут рассчитывать выручить какие-то деньги от такой продажи квартиры только если жилплощадь была приобретена давно, то есть большая часть основного долга уже погашена или первоначальный взнос по ипотеке был значительным. Если же ипотечному договору менее трех лет, то бывшие супруги могут остаться и без квартиры, и без денег, а в худшем случае, еще и с долгом банку.

Один из бывших супругов может взять индивидуально кредит для погашения своей доли ипотеки, после этого банк переоформляет ипотечный договор, в котором солидарная ответственность заменяется на индивидуальную.

Если по оценке банка один из супругов не кредитоспособен, или же кредит выплачивать супруги могут только совместно, то на изменение условий ипотечного договора банк не пойдет. Просрочка же выплат по кредиту дает банку право реализовать заложенное имущество.