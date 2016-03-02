Повышение ставки по льготной ипотеке не скажется на спросе

Льготная ипотека подорожала

Обновленные условия госпрограммы льготной ипотеки привели к тому, что крупнейшие банки, работающие по ней, массово стали повышать ставки для клиентов. Из-за уменьшения размера субсидии крупнейшие игроки подняли ставки до предельно допустимого госпрограммой уровня — 12 процентов. Но снижения спроса на ипотеку из-за роста ставок банкиры не ждут.

Ситуацию в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

"По определенной договоренности с застройщиками банки предоставляли льготную ипотеку по очень низким ставкам. Обычным явлением были ставки в пределах десяти процентов годовых. Так как сейчас банкам на один процент сократили маржу от тех процентов, которые компенсировали из субсидий, кредитные организации, безусловно, вынуждены были поднять ставки по госпрограмме", – объяснил Апрелев.

По его словам, даже ставка в 12 процентов не сильно повлияет на льготную программу, так как это все равно выгодно. Другое дело, что ипотекой в прошлом году воспользовались в два раза меньше людей, чем в 2014 году.

"На сокращении ипотечных кредитов сказывается состояние рынка и состояние экономики, а не размер ставок", – добавил Апрелев.

Ранее m24.ru сообщало, что программу "Жилье для российской семьи" продлили до 2020 года. В рамках проекта можно купить квартиру эконом-класса в новостройке на 20 процентов дешевле рыночной стоимости и не дороже 35 тысяч рублей за квадратный метр.

Под действие программы попадают многодетные семьи, жители аварийных домов, ветераны боевых действий и те, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Кроме того, предусмотрена возможность ипотеки с низким процентом. Воспользоваться льготой можно только один раз.

Этот проект реализуется на территории 70 субъектов РФ, в нем приняли участие более 40 тысяч человек. В прошлом году в рамках программы построили около 200 тысяч квадратных метров жилья в 13 регионах, в этому году планируют ввести 3–4 миллиона квадратных метров.