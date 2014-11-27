Официальный курс евро на пятницу вырос до 59,62 рубля

Официальный курс евро, объявленный Центробанком на 28 ноября, вырос на 1,7 рубля. Стоимость европейской валюты составила 59,62 рубля, сообщается на сайте Банка России.
Доллар подорожал на 1,2 рубля и достиг отметки в 47,66 рубля. Накануне доллар и евро также подросли: евро на целых два рубля, а доллар - на полтора.
Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что, по его мнению, в среднесрочной перспективе рубль укрепится. "Через некоторое время будет найдена точка равновесия, на мой взгляд, в сторону укрепления рубля", – сказал глава кабмина, отвечая на вопросы журналистов по итогам Восточноазиатского саммита.
При этом ослабление курса национальной валюты Медведев связал с экономикой и спекулятивными сделками.
Кроме того, ранее Центробанк отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. При этом ЦБ не предполагает полностью отказываться от экономического вмешательства в случае угроз для финансовой стабильности страны.
Центробанк пошел на такой шаг для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курсы рубля. Как отмечают в самом ЦБ, новый подход к проведению операций на внутреннем валютном рынке поможет быстрее адаптироваться экономике к изменениям внешних условий и увеличит ее устойчивость к негативным явлениям на бирже.
