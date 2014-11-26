Курс евро на четверг вырос на два рубля

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Официальный курс евро, объявленный Центробанком на 27 ноября, вырос на два рубля. Стоимость европейской валюты составила 57 рублей 91 копейку, сообщается на сайте Банка России.

Подорожал и доллар: его стоимость увеличилась с 44,97 до 46,42 рубля.

Накануне доллар и евро также подросли: доллар на 19 копеек, а евро - на 34 копейки. А началась неделя с укрепления рубля.Официальный курса доллара на вторник снизился на рубль - с 45,7 до 44,7 рубля, а евро - с 57,4 до 55,5 рубля.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что, по его мнению, в среднесрочной перспективе рубль укрепится. "Через некоторое время будет найдена точка равновесия, на мой взгляд, в сторону укрепления рубля", – сказал глава кабмина, отвечая на вопросы журналистов по итогам Восточноазиатского саммита.

При этом ослабление курса национальной валюты Медведев связал с экономикой и спекулятивными сделками.

Кроме того, ранее Центробанк отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. При этом ЦБ не предполагает полностью отказываться от экономического вмешательства в случае угроз для финансовой стабильности страны.

Центробанк пошел на такой шаг для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курсы рубля. Как отмечают в самом ЦБ, новый подход к проведению операций на внутреннем валютном рынке поможет быстрее адаптироваться экономике к изменениям внешних условий и увеличит ее устойчивость к негативным явлениям на бирже.