Дирижабль метеорологов упал на западе Москвы

ИТАР-ТАСС

На территории московской коммерческой фирмы упал семиметровый дирижабль. Как выяснилось, аппарат был утерян метеорологами, которые и забрали его позднее.

Необычный инцидент произошел в Москве накануне вечером. Примерно в 18.30 на территорию коммерческого предприятия на Рябиновой улице упал дирижабль с метеорологическим оборудованием. Длина воздушного аппарата составляет семь метров, диаметр – пять метров.

Вскоре после этого на место происшествия прибыли представители запустившей аппарат компании, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Как было установлено в ходе проверки, дирижабль был запущен для измерения атмосферного электричества в 20 километрах от Москвы в районе Киевского шоссе. Однако из-за сильного порыва ветра оборвался трос, крепивший аппарат к земле, и дирижабль отнесло в сторону Москвы.

Специалисты отследили движение дирижабля при помощи GPS-приемника, после чего забрали приземлившийся аппарат.