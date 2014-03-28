Школу № 883 оштрафовали за незаконное место для курения

Фото: ИТАР-ТАСС

Школу № 883 на северо-западе Москвы оштрафовали за незаконное место для курения, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры России.

Проверку в учебном заведении проводила Тушинская межрайонная прокуратура. Ее специалисты установили, что незаконное место для курения находилось на лестнице эвакуационного выхода между первым и вторым этажом пищеблока. Кроме того, на территории школы отсутствовал знак о запрете курения.

Виновные были привлечены к административной ответственности и штрафованы. Кроме того три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время выявленные нарушения устранены.