Курение могут разрешить почти в двух тысячах летних кафе – Немерюк

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Более 1,9 тысячи летных кафе будут работать в столице как объекты благоустройства, а не как нестационарные торговые объекты. Такая форма регистрации позволяет владельцам оставлять возможность курения в заведениях, рассказал журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В этом сезоне откроется 1,9 тысячи летних кафе, такое количество зарегистрировано на сегодняшний день, но процесс еще идет. С 1 апреля они могут начать работать. Они у нас в отдельном направлении – это объекты благоустройства. Это значит, что если на территории летнего кафе нет сооружений, даже легкого настила и каких-то ограждений, то курить разрешается. Например, если небольшое кафе вынесет на улицу два–три столика, то человек может прийти, попить кофе и покурить, но это уже решение самого кафе, так как сейчас идет общая борьба с курением", – пояснил Немерюк.

По его словам, данное решение не противоречит федеральному законодательству, передает Агентство "Москва".

"В федеральном законе о запрете и ограничении табакокурения есть жесткие пункты. Мы не говорим, что специально ушли от этих пунктов и создали новую структуру, чтобы обойти федеральный закон. На тот момент, когда законодатели вводили эту норму, они просчитали, так как в большинстве летние кафе в России стоят, как НТО (нестационарные торговые объекты, – прим. M24), и прописали, что в НТО-помещениях и сооружениях курить нельзя, автоматически все летние кафе попали под эти правила. Мы сделали проще, вот есть площадка, если там нет сооружений, значит они не НТО, это просто объекты благоустройства", – добавил глава департамента.

Напомним, первые сезонные кафе откроют в апреле. В начале марта власти утвердили новые требования к ним. Теперь летние кафе запрещено открывать на крышах жилых домов, на расстоянии пяти метров от подземных переходов и 10 метров от остановок общественного транспорта.

В сезонных кафе нельзя ставить шатры и дачную мебель, размещать рекламу, которая не относится к деятельности заведения. Зонты не должны быть выше первого этажа здания, к которому примыкает кафе. Нельзя замыкать столики кольцом вокруг дерева. Первые летние кафе начнут монтировать 15 марта, а откроют 1 апреля.

Напомним, 1 июня вступил в полную силу антитабачный закон. Курение полностью запретили во всех кафе и ресторанах. Однако позже выяснилось, что ограничение не касается электронных сигарет и кальяна без табака. Позже к исключениям, не попадающим под действие антитабачного закона, добавились летние кафе без навесов.