В общественных местах предложили запретить курение кальянов

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Совете Федерации предложили полностью запретить курение кальянов в общественных местах. Вопрос обсуждался на заседании комитета по регламенту, а инициатором принятия законопроекта стал его председатель Вадим Тюльпанов.

"Законопроектом предлагается запретить курение кальянов в общественных местах. В настоящее время рестораны, кафе и другие развлекательные заведения перешли на предоставление услуг курения кальяна на нетабачной, так называемой фруктовой смеси, которая не попадает под регулирование законодательства", – приводит слова Тюльпанова "Интерфакс".

Cенатор отметил, что нельзя проверить, что содержится в кальяне на самом деле. "Это может быть анаша в небольших количествах, и другие вредные для здоровья ингредиенты. Проверка того, чем забивают кальяны, может занять очень продолжительное время", – подчеркнул Тюльпанов.

Штрафы за курение

Согласно законопроекту, курение кальянов запретят в общественных местах. Также там содержится требование к оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения. "Это должны быть оборудованные изолированные помещения. За несоблюдение требований нарушителям грозит административный штраф в размере 20–30 тысяч рублей, юридическим лицам – от 50 до 80 тысяч рублей", – сообщил Вадим Тюльпанов. В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

Ранее Минздрав России также поддержал введение запрета на курение кальяна, в том числе с использованием нетабачной смеси, в общественных местах. Ведомство попросило Совет Федерации не вносить поправки в закон "О табаке", поскольку он посвящен только табачным изделиям, а принять отдельный правовой акт о курении кальянов и других смесей.

Чиновник отметил, что Казахстан уже запретил курение кальянов после нескольких исследований, показывающих, что они являются источниками герпеса, гепатита и гриппа.