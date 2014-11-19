Антитабачный закон соблюдают 96% россиян – исследование

Фото: ТАСС

Около 96% российских граждан соблюдают антитабачный закон, заявил сегодня на пресс-конференции член комитета по безопасности и противодействия коррупции Госдумы Дмитрий Носов, ссылаясь на социологическое исследование, которое проводилось с января по август 2014 года.

"То, что закон не соблюдается – это миф. После принятия почти все рестораны разместили у входа знаки о запрете курения. Многие граждане позитивно восприняли этот запрет. Почти на 96% соблюдается антитабачный закон", – приводит слова Носова Агентство "Москва".

При этом, по словам парламентария, в некоторых ресторанах были выявлены нарушения антитабачного законодательства, к примеру, спрятанные пепельницы и отсутствие знака о запрете курения. Но с каждым днем таких правонарушений становится меньше, отметил Носов.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что почти 9 тысяч человек привлечены в этом году к административной ответственности за нарушение антитабачного законодательства.

Общая сумма штрафов составила более 48 миллионов рублей. В ведомстве подчеркнули, что россияне стали реже нарушать запрет на курение на детских площадках и открытых верандах заведений общепита.

Напомним, антитабачный закон вступил в силу с 1 июня 2013 года. Курить запрещено в школах, вузах, больницах, поликлиниках, санаториях, госучреждениях, помещениях социальных служб, лифтах и подъездах, самолетах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты, станциях метро, на спортивных и культурных объектах, на рабочих местах в помещениях, на детских площадках и пляжах.

С 1 июня 2014 года курить не разрешается в заведениях общепита, гостиницах, общежитиях, крытых рынках и других торговых объектах, платформах пригородных электричек, на судах и поездах дальнего следования. Кроме того, запрещена любая реклама табака.

Штрафы за курение в общественных местах составляют от 500 до 1500 рублей, за курение на детских площадках – от двух до трех тысяч рублей.