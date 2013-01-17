В столице появляются специальные кабины для курения

В столице появляются кабинки для курения

Московские предприниматели борются за здоровый образ жизни своих сотрудников: некоторые руководители готовы даже выдавать премии тем, кто откажется от курения.

А если побороть вредную привычку пока не удалось, утолять никотиновый голод придется в специальных курительных кабинках.

В последнее время в московских ресторанах и офисах их появляется все больше. Такие кабины, по словам разработчиков, могут одновременно вместить до 24 человек. В них встроены мощные вытяжки, благодаря которым дыма от сигарет почти не остается. Работают кабины от обычной розетки, легко собираются и разбираются. А изготавливают их в любом цвете и дизайне.

О специальных кабинах как об альтернативе курительным комнатам и табачным запретам в офисах сегодня всерьез говорят и в Госдуме.