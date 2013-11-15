С 15 ноября в России стали штрафовать за курение в неположенных местах

В России начали действовать штрафы за курение в общественных местах

С 15 ноября в России начали штрафовать за курение в неположенных местах. Полицейские будут составлять протоколы о правонарушениях сами, а также по заявлениям граждан, сообщает телеканал "Москва 24".

Подымить теперь нельзя в помещениях и на территориях образовательных, культурных, спортивных, административных учреждений; в помещениях вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов и ряда других объектов, а также в 15-метровой зоне вокруг них. Запрещено курить на рабочих местах, в лифтах и подъездах. Штрафы варьируются от 500 до 3 тысяч рублей.

Штраф за продажу табачной продукции несовершеннолетним составит от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 50 тысяч - для должностных и от 100 до 150 тысяч рублей - для юридических лиц. Кроме того, воздержаться от курения необходимо на детских площадках. Нарушение этого запрета будет наказываться штрафом от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

Демонстрация табачных изделий и их курения в детском кино повлечет штрафы от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей - для юридических. Штрафы за демонстрацию сигарет или процесса курения в "обычных" (не детских) художественных фильмах составят теперь от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 170 тысяч - юридическим.

Исключение составят только случаи, когда курение "является неотъемлемой частью художественного замысла".

За соблюдением правил курения на рабочем месте должен будет следить сам работодатель. За отказ выделить и оснастить специальные места для курения будет налагаться штраф: на должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических – от 50 до 80 тысяч.

Штрафы за нарушение антитабачного закона

Помимо этого, с сегодняшнего дня под запрет попадает реклама табака и табачных изделий.

Напомним, с 1 июня в России вступил в силу новый антитабачный закон, предусматривающий запрет на курение в общественных местах.