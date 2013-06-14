"РГ": Интернет-торговлю хотят обложить налогами

Фото: m24.ru

Интернет-торговлю хотят обложить налогами

К сентябрю 2013 года правительство должно принципиально определиться с регулированием Интернет-торговли. Такое мнение высказал глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов, отвечая на вопросы журналистов о том, как улучшить доставку международных посылок и бандеролей российским заказчикам.

Правительство и ФТС "масштабами интернет-торговли уже озадачены", признал Бельянинов. И ситуацию, считает он, надо как можно скорее законодательно отрегулировать. Правда, о каких же фискальных мерах может идти речь, пока непонятно. Не установлены критерии, к чему привязывать налогообложение - размеру посылок, их весу, с юридических или физических лиц брать налоги. Впрочем, в любом случае решение надо принимать по согласованию с другими странами Таможенного союза.

Электронный контроль приезжих автоматически закроет въезд нелегалам

Нелегальных мигрантов, приговоренных к выдворению из России, станут помещать в спеццентры, где у них не будет свободы передвижения. Необходимо организовать въезд в нашу страну из ближнего зарубежья только по загранпаспортам. Выявлено более 3 миллионов тех, кому будет закрыт въезд в Россию. С 1 января отпечатки пальцев взяли более чем у миллиона приезжих. Будет создан электронный реестр всех российских паспортов. Эти и многие другие важные новости в интервью "Российской газете" сообщил руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС России) Константин Ромодановский.

Александр Митта об итогах и перспективах "Кинотавра"

Из Сочи вернулся кинорежиссер Александр Митта, возглавлявший жюри главного конкурса фестиваля "Кинотавр". Решения жюри, похоже, устроили всех — крайне редкий случай. Митта этим явно доволен — как хорошо сданным экзаменом.

Российские и польские историки ищут общий язык

Песня "Расшумелись плакучие ивы" на мотив "Прощания славянки" — гимн партизан Армии Крайовой. Ее борьба на два фронта: с солдатами вермахта и Красной армии — одна из тех трудных страниц нашего прошлого, которые пытаются с пониманием и уважением друг к другу читать члены Российско-польской группы по сложным вопросам в отношениях двух стран. О трудностях исторического "перевода" с русского на польский и обратно "РГ" беседует с ответственным редактором и одним из авторов вышедшей в России монографии "Польша в ХХ веке. Очерки политической истории", ведущим научным сотрудником Института славяноведения РАН Альбиной Носковой.

Верховный суд посчитал коррупцией платную "благодарность" чиновнику

Верховный суд России предлагает приравнять к взятке даже простую человеческую благодарность чиновнику, выраженную в платной форме.

Один из принципиально важных моментов, которые планируется разъяснить: если начальник по долгу службы сделал доброе дело, это не повод нести ему "барашка". За такую благодарность надо сажать, как за взятку. Так что "спасибо" теперь в конверт точно не положишь, придется оставаться в "неоплатном долгу" перед начальством. Иными словами, неважно, вручены деньги до или после того, как дело сделано. И не имеет никакого значения, договаривались гражданин и чиновник заранее о цене вопроса, или цена возникла спонтанно - от избытка чувств облагодетельствованного человека. Переборщил со "спасибо", будешь наказан, так как под статью попадают и те, кто дает, и те, кто берет. Как сказано в документе, предметом взяточничества наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав. Под оказанием услуг имущественного характера судам следует понимать в том числе предоставление должностному лицу каких-либо выгод, в том числе скидок, освобождение его от финансовых обязательств и тому подобное.

Производство шпионской аппаратуры регламентировали

"Российская газета" публикует приказ ФСБ, который касается очень важной и щекотливой темы — кому дозволено производить аппаратуру для "прослушки" и слежки.

Чтобы наконец-то поставить точку во всех двусмысленностях по этой проблеме, было выпущено несколько документов. Однако суды продолжали по-своему толковать соответствующее законодательство. В итоге спецслужба издала приказ об утверждении Административного регламента ФСБ по предоставлению госуслуги по осуществлению лицензирования деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

В семи федеральных округах подешевеют авиабилеты

Почти в 1,6 миллиарда рублей обойдется федеральному бюджету поддержка региональных перевозок, подсчитали в Минтрансе. За счет этого дешевле станут полеты на Дальнем Востоке, в Северо-Западном, Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Южном и Центральном федеральных округах.

А сами маршруты не будут закрыты. Речь идет о маршрутах, которые свяжут между собой узловые и другие региональные аэропорты. Там, где пассажиропоток не обеспечивает среднеотраслевую коммерческую загрузку в 70—80 процентов на воздушных судах с пассажировместимостью до 30 пассажиров. Такие перевозки не могут быть рентабельны, что и приводит к закрытию маршрута. Государство намерено возмещать из бюджета расходы авиакомпаний на рейс. Между тем уже обнаружились проблемы при реализации другого проекта по субсидированию региональных перевозок — в Приволжском ФО. Для таких рейсов планировалось приобрести 21 самолет, а закуплено и введено в проект всего семь. Должны быть задействованы 24 самолета, сегодня на линиях стоят 16, 12 непосредственно выполняют полеты. Еще одной проблемой для развития региональных перевозок стали тарифы на аэропортовое обслуживание. Из 14 аэропортов, гарантировавших льготные условия региональной авиации, свои обязательства в полном объеме выполнили только четыре.

Сигареты могут подорожать в несколько раз

Российские меры борьбы с курением не устраивают Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Она направила в адрес министерства здравоохранения рекомендации о повышении в перспективе ставки акциза на табачную продукцию в семь раз. По мнению зарубежных специалистов, это позволит не только снизить потребление сигарет, но и увеличить доходы бюджета. Если советы ВОЗ учтут, то пачку сигарет в РФ меньше, чем за 238 рублей, не купить.

Первые "дешевые" доходные дома появятся в России уже в этом году

Аренда жилья скоро станет дешевле. Первые дома с некоммерческим наймом появятся в Арзамасе и Новосибирске уже в конце этого года. "Двушка" там обойдется в 3—10 тысяч в месяц. Тем же, кто хочет жить в собственной квартире, но не "тянет" сегодняшние цены, придется дожидаться строительства домов эконом-класса. Некоммерческая аренда предназначена в первую очередь для тех, кто стоит в очереди на получение жилья.

Верховный суд России признал законным решение о переходе на постоянное "летнее время"

Верховный суд России признал законным решение о введении круглогодичного "летнего" времени. Апелляционная коллегия Верховного суда страны отказалась отменить соответствующее решение первой инстанции, и оно вступило в законную силу. Первой инстанцией, кстати, тоже был Верховный суд. Как сообщалось ранее, 26 марта он отклонил заявление общественных организаций, которые добивались отмены перехода на круглогодичное "летнее" время. Попытка истцов обжаловать успеха не имела. Поэтому часы будут работать в прежнем режиме.

