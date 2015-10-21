Здание "Газетного почтамта" на Мясницкой улице отреставрируют

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В столице отреставрируют выявленный памятник архитектуры – здание "Газетного почтамта", сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Проект плана земельного участка с реставрацией объекта культурного наследия, расположенного на Мясницакой улице, владение 40, строение 16, был одобрен на заседании градостроительно-земельной комиссии.

"Заказчик планирует осуществить реставрацию объекта с приспособлением его для современного использования в целях социального обслуживания населения. В частности, предполагается обустроить входную группу, установить пандусы для маломобильных групп граждан, организовать эвакуационные выходы", – сообщили в пресс-службе комитета.

Здание "Газетного почтамта" было построено в 1931 году по проекту архитектора Кирилла Соломонова. Дом входит в ансамбль "Старый московский почтамт", построенный в XIX и первой половине XX века. Основой комплекса зданий стала старая усадьба Демидовых, построенная между XVIII и XIX веками. Общая площадь здания составляет 4 862 квадратных метра. Сейчас здание находится в бессрочном пользовании у Федеральной службы по труду и занятости.



Как добавил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, поскольку здание является выявленным объектом культурного наследия, площадь объекта после реставрации будет определена в соответствии с заключением департамента культурного наследия.

Напомним, сейчас в столице 80 процентов памятников находятся в хорошем или отличном состоянии. За последние годы привели в порядок 600 объектов культурного наследия. Продолжается реставрация 300 памятников, половину из которых ремонтируют за счет инвесторов по программе "Один рубль за квадратный метр".

Кроме того, в этом году в столице впервые прошла "Биржа реставрации", на которой представили объекты культурного наследия столицы и других регионов, подлежащие реставрации. Там представлена экспозиция правительства Москвы с проектами реновации бывших промзон и проектов современного использования памятников промышленной архитектуры, к примеру, "Трехгорной мануфактуры".