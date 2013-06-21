Форма поиска по сайту

Новости

21 июня 2013, 19:57

Культура

В Мосгорнаследии признали снос усадьбы Яковлевых незаконным

Пятницкая улица в Москве. Фото: ИТАР-ТАСС

Разборка части главного дома купеческой усадьбы Яковлевых, расположенного по адресу Пятницкая улица, дом 58, строение 1, является незаконной.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

В департаменте уточняют, что в настоящее время здание практически полностью утрачено, разборке не подвергся только главный фасад.

Отмечается, что вопрос о сносе здании первой половины XIX никогда не выносился на заседание Комиссии при правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия.

При этом в департаменте подчеркивают, что указанное здание не является объектом культурного наследия или выявленным объектом культурного наследия, но имеет статус исторически ценного градоформирующего объекта и представляет ценность в контексте исторической застройки Пятницкой улицы.

Сейчас инспекция департамента культурного наследия города Москвы приостановили все дальнейшие работы по данному объекту до выяснения обстоятельств.

