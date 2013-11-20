Проекты: Конкурс на Музейно-выставочный комплекс ГЦСИ

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Расширение Государственного Центра Современного Искусства и создания на его базе музейного комплекса. Решение о строительстве нового корпуса было принято в 2009 году.

Изначально планировалось расширить территорию центра на Зоологической, затем построить новый комплекс на Бауманской улице. В 2012 году утвержденный проект был заморожен, а в 2013 году было решено, что комплекс построят на Ходынском поле, где к 2015 году планируют открыть новую станцию метро и парк.

Открытый конкурс позволил принять участие как компаниям с внушительным портфолио, так и всем желающим архитекторам. На первом этапе конкурса победили десять участников, среди которых известные архитектурные бюро из Пекина, Дублина, Бельгии и других городов. Наряду с мировыми звездами архитектуры в десятку лучших вошел архитектор из Перми Антон Барклянский.