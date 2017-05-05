Памятник "По дорогам войны" открыли на Поклонной горе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Церемония открытия монумента "По дорогам войны" состоялась в Парке Победы в Москве. Памятник посвящен увековечению памяти единой борьбы народов России и Монголии против фашизма в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщает ТАСС.

Как отметил на открытии председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, большую роль в войне сыграли монгольские лошади, которые дошли до Берлина, а в начале войны были основным средством передвижения.

Шапошников выразил уверенность, что у этого памятника всегда будут лежать живые цветы.

Монумент, выполненный из бронзы, изображает монгольских лошадей, тянущих фронтовое оружие по бездорожью. Памятник изготовлен за счет средств Монгольской Народной Республики. Московская сторона берет на себя проектирование постамента, обустройство фундамента и благоустройство территории.