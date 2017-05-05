Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая 2017, 14:03

Культура

Памятник "По дорогам войны" открыли на Поклонной горе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Церемония открытия монумента "По дорогам войны" состоялась в Парке Победы в Москве. Памятник посвящен увековечению памяти единой борьбы народов России и Монголии против фашизма в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщает ТАСС.

Как отметил на открытии председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, большую роль в войне сыграли монгольские лошади, которые дошли до Берлина, а в начале войны были основным средством передвижения.

Шапошников выразил уверенность, что у этого памятника всегда будут лежать живые цветы.

Монумент, выполненный из бронзы, изображает монгольских лошадей, тянущих фронтовое оружие по бездорожью. Памятник изготовлен за счет средств Монгольской Народной Республики. Московская сторона берет на себя проектирование постамента, обустройство фундамента и благоустройство территории.

культурное наследие

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика