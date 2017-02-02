Бюст композитора Арама Хачатуряна открыли в Московской консерватории

Фото: Агентство "Москва"

Бюст советского композитора Арама Хачатуряна установили в фойе Большого зала Московской государственной консерватории имени Чайковского, сообщает Агентство "Москва".

Бюст выполнен из бронзы, его автором стал скульптор Микаэль Согоян.

"Сегодня есть прекрасная возможность открыть бюст композитору Араму Хачатуряну – человеку, который работал в Советском Союзе, при жизни имел несколько премий, создал несколько прекрасных симфоний и балетов", – сказал на церемонии открытия замминистра культуры РФ Александр Журавский.

В торжественном мероприятии также приняли участие советник министра культуры Армении Светлана Саакян, пианист Денис Мацуев и другие.