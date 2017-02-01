Открытие мемориальной доски летчице Руфине Гашевой состоится 2 февраля

Фото: wikimedia.org/Gpn73v
Церемония открытия мемориальной доски летчице Руфине Гашевой на севере столицы пройдет 2 февраля. Об этом сообщается на портале префектуры САО.
Доска уже установлена по адресу: улица Флотская, дом 28. Авторами мемориальной доски стали скульптор Александр Алубаев и архитектор, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства Василий Перфильев.
Участница освобождения Северного Кавказа, Кубани, Белоруссии, Польши, боев в Германии. За время войны Гашева совершила 848 успешных боевых вылета.