Открытие мемориальной доски летчице Руфине Гашевой состоится 2 февраля

Фото: wikimedia.org/Gpn73v

Церемония открытия мемориальной доски летчице Руфине Гашевой на севере столицы пройдет 2 февраля. Об этом сообщается на портале префектуры САО.

Доска уже установлена по адресу: улица Флотская, дом 28. Авторами мемориальной доски стали скульптор Александр Алубаев и архитектор, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства Василий Перфильев.