01 февраля 2017, 14:15

Культура

Открытие мемориальной доски летчице Руфине Гашевой состоится 2 февраля

Фото: wikimedia.org/Gpn73v

Церемония открытия мемориальной доски летчице Руфине Гашевой на севере столицы пройдет 2 февраля. Об этом сообщается на портале префектуры САО.

Доска уже установлена по адресу: улица Флотская, дом 28. Авторами мемориальной доски стали скульптор Александр Алубаев и архитектор, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства Василий Перфильев.

Руфина Гашева – Герой Советского Союза, штурман эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии четвертой воздушной армии второго Белорусского фронта, который немцы называли "Ночные ведьмы".

Участница освобождения Северного Кавказа, Кубани, Белоруссии, Польши, боев в Германии. За время войны Гашева совершила 848 успешных боевых вылета.

культурное наследие мемориальные доски

