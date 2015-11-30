Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Matt Crossick

В вечернем шоу Грэма Нортона на телеканале BBC America Бенедикт Камбербэтч и Джонни Депп изобразили выдр и сразились с гигантским плюшевым медведем.

Грэм Нортон начал разговор с актерами с вопроса к Джонни Деппу: "Знаете ли вы, что когда Бенедикт стал популярным, некоторые фанаты сравнивали его с выдрой?" – и стал показывать фотоколлажи из кинокадров с Камбербэтчем и изображений милых зверьков. Актеров эти шутки рассмешили, и звезда сериала "Шерлок" с радостью подыграл ведущему, артистично изобразив счастливую и агрессивную выдру с фотографий под аплодисменты Деппа. В конце шоу актер сразился с гигантским плюшевым медведем, отомстив за выдр.

Шоу Грэма Нортона выходит в эфир с 2007 года. За это время было отснято 18 сезонов. Гостями телепередачи становятся известные актеры и музыканты. Шоу получило премию BAFTA в области телевидения в номинации "Лучшее развлекательное выступление".

Видео: youtube / пользователь: BBC