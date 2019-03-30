Краткая история "Дома с рыцарем", который стал памятником архитектуры

Доходный дом Анны Шугаевой на Садово-Самотечной, знакомый многим москвичам как "Дом с рыцарем", получил статус памятника архитектуры. Фактически его исторический облик заморозили – изменять его будет нельзя без разрешения Московского департамента культурного наследия. Рассказываем, почему он попал под охрану государства, а заодно делимся интересными фактами о здании.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

История и архитектура

Архитектор Владимир Волокитин начал строить здание по теперешнему адресу Садовая-Самотечная, 4а в 1913 году, закончил через год. Оно изначально задумывалось как доходный дом: первый этаж отводился под магазины и лавки, а остальные шесть занимали квартиры. Сегодня он по-прежнему жилой, а вместо лавочек тут – салоны красоты.

Отличительная особенность здания – готический декор, свойственный северному модерну. На фасаде – лепные барельефы со средневековыми женщинами, воинами в доспехах и крылатыми львами. Главный герой тут рыцарь в латах, опирающийся на меч. Если не знать, что он есть, сразу его и не заметишь: фигура стоит на уровне седьмого этажа, разглядывать его лучше с противоположной стороны Садового. Интерьер вестибюля, выходящий на Садово-Самотечную, тоже не изменился с 1913 года: сохранились лепные медальоны, росписи с геральдической символикой, лестницы с фигурным металлическим ограждением и пол, выложенный метлахской плиткой. В общем-то, действительно, есть что охранять и сохранять.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кто такие Шугаевы?

Известно о них совсем немного. У Анны Шугаевой был супруг – Сергей Шугаев – почетный гражданин Москвы, владевший сразу шестью доходными домами в Москве, построенными приблизительно в одно время (1912–1915 гг.). В одном из них – на переулке Фурманный, 6 – жил художник Аполлинарий Васнецов. Есть сведения, что некоторыми из шугаевских домов управляла его супруга Анна, поэтому их называют домами Шугаевой.

Путница с названием

В некоторых источниках "Дом с рыцарем" мелькает под названием "Дом Мальмбергов". Это ошибка: дом профессора истории искусств МГУ Владимира Мальмберга, друга Ивана Цветаева, был построен в 1901 году по адресу: Садовая-Самотечная улица, 16, а стоял он более десяти лет за доходным домом Шугаевой. Видимо, поэтому их постоянно путают. В 1927 году его разобрали для строительства кооперативного дома – сейчас это здание 4а, корпус 1.

Путаница с номером дома

До сих пор есть неточности с нумерацией дома: он стоит на углу Лихова переулка, то есть фактически это первое строение на четной стороне Садовой-Самотечной улицы, но другая часть дома фигурирует под номером 2; фигура рыцаря размещена где-то между ними. Дело в том, что доходный дом Шугаевой г-образной формы, и это не единое строение. Оно состоит из двух частей: левая выходит фасадом на Садовое кольцо, построена в 1914 году, а правая, смотрящая на Лихов переулок, – на год раньше.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Что здесь было?

Высокий первый этаж всю дорогу занимали магазинчики и общепиты: например, до революции здесь был трактир А. Н. Исаева, а в 1970–1980 гг. – известная на всю Москву мастерская по ремонту радиоаппаратуры, где можно было отремонтировать проигрыватели класса Hi-End. Один из очевидцев удивлялся: "Когда привез свой "Аккорд-001" в мастерскую, то ахнул. Вдоль стены, от пола до потолка, стояли десятки таких же проигрывателей".

Откуда странный пустырь рядом

В 1941-м в керосиновую лавку на углу Лихова и Садовой-Каретной попала фугасная бомба. Разрушила все три этажа. Говорили, что погибли 18 человек. От взрыва были выбиты стёкла во всех близлежащих домах. Теперь на этом месте пустырь, рядом с которым на стене дома нарисовано граффити со словами: "Помнит мир спасенный".