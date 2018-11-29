Зачем идти на оперу "Для Черного квадрата" в Третьяковке

Всего три дня в Третьяковской галерее дают оперу "Для Черного квадрата". Имя постановщика держится в тайне, зато точно известно, что автор музыки – Илья Демуцкий, один из самых известных молодых композиторов мира. Сегодня – последний шанс посетить эту постановку.

Фото: Алексей Антоненко

"Вы с оперы? Там, наверное, костюмы красивые?" – гардеробщица морщит нос от удовольствия. Так бывает, когда люди представляют себе прекрасное. Она сегодня работает с восьми утра до часу ночи по распоряжению руководства. Рассказываю ей в двух словах: из зала где выставлен Малевич, сейчас убрали все картины, кроме "Черного квадрата". Декорации спектакля – черно-белые панели. Артисты все в желтом, красном и синем – это отсылка к полотну "Колхозницы". В проходе между лавок для зрителей – ковровая дорожка, накрытая полиэтиленом. Ближе к финалу второго акта в нее закатают, а потом погрузят в тележку одного из артистов. Гардеробщица машет руками: теперь она туда не пойдет.

Опера в двух коротких действиях (по 45 минут) создана по мотивам "Победы над солнцем" 1913 года и стихотворений Алексея Крученых ( от оригинала в итоге ничего не осталось). Образ черного квадрата впервые появился как часть декораций именно к этому спектаклю, за его оформление отвечал сам Малевич. По замыслу художника, квадрат закрывал солнце, а белую окантовку вокруг него следовало понимать как пробивающиеся из-за него лучи. Та декорация утеряна, но шедевр из коллекции Третьяковки в конце первого акта появляется в точно такой же роли: в самом центре, должным образом подсвеченный, он выглядит очень эффектно.

Фото: Алексей Антоненко

Насколько бы странным ни казалось действо сперва, ближе к середине оно все же затягивает. И это несмотря на то, что сюжет без программки понять невозможно. Его и с программкой невозможно понять, в ней описаны следующие герои: счастливая пара Джон и Джейн Доу, их соседи в костюмах строителей, некто Злонамеренный, путешественник во времени, внезапно возникающий у Джона и Джейн приемыш Би-Ба-Бо, который потом превратится в экстравагантного лидера, а также армия легионеров и Солнце. В либретто фигурирует некая "прачечная памяти" и еще золотой унитаз. "Я тебя давно искал, вспотевший гриб", – поет человек в спецовке. Исполняется на английском, но тем, кто знает язык, понятней все равно не становится (впрочем, есть экраны с переводом).

Автора идеи "Для Черного квадрата" зовут Игорь Конюхов. Он бывший физик-ядерщик, после переезда в США переквалифицировался сначала в официанта, потом в продавца, а потом, наконец, в популяризатора русской оперы. Местная пресса называет его "Дягилев под ЛСД". А вот в графе режиссер в программке до сих пор пусто. Имя постановщика долго держали в тайне, было обещано, что его назовут в день премьеры, но секрет не раскрыт и на второй день показов. Ходят упорные разговоры, что это может быть Данила Козловский, и если так, то он, как минимум, неплохо справился.

Фото: Алексей Антоненко

Тем, кто не любит экспериментальный театр и кому чуждо современное искусство, тут, пожалуй, смотреть не на что. А вот остальные найдут массу интересных решений визуального толка (у постановки есть fashion-директор, это Игорь Гаранин, главред журнала GQ). Кроме того, многие оценят форменное хулиганство, отсылающее, например, к фильму "Квадрат" Рубена Эстлунда. Обладатель "Золотой Пальмовой ветви" Канна–2017, он примерно так же, то есть в ироничном ключе препарировал тему современного искусства.

Главная звезда оперы "Для Черного квадрата", впрочем, композитор Илья Демуцкий, автор музыки для балета "Нуреев" Кирилла Серебренникова. Сейчас он пишет по заказу Большого оперу "Блистающий мир" Александра Грина, а ведь главный театр страны в последний раз заказывал оперу 15 лет назад. 35-летний Демуцкий – знаменитость не только в мире классического театра, он, например, получил приз Европейской киноакадемии за саундтрек к фильму "Ученик" того же Серебренникова, то есть, фактически, европейский аналог "Оскара". Сейчас каждую его новую работу нужно воспринимать как произведение потенциального классика.

Фото: Алексей Антоненко

В зале достаточно свободных мест (пускают без проблем, если вы будете убедительно говорить, что вы в списке). Билеты в первый день, как рассказывают, продавались за космические 100 тысяч рублей. Сейчас – от 4000 до 25000. При этом абсолютно без разницы где сидеть, так что берите самое дешевое. Да, Демуцкий дирижирует перед первыми рядами, но действие постоянно перемещается, так что все равно придется много вертеть головой.

Конечно, все не будет так демократично, когда постановка переедет на какую-нибудь другую площадку: например, сейчас ведутся переговоры о том, что оперу будут показывать в Большом театре или в музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко, или же она может уехать на гастроли в США и Германию. К тому же, очевидно, посмотреть "Для Черного квадрата" именно в Третьяковке – это уникальный опыт.

29 ноября оперу играют там последний раз.

Евгения Смурыгина