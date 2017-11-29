11 фактов о судьбе точек на Ё

29 ноября букве Ё исполнилось 234 года. Первым печатным словом с Ё в 1795 году стало "всё", но она долго не приживалась из-за того, что ёкающий выговор считался речью черни в отличие от екающего церковного. Как букве Ё удалось отвоевать свое место в современном алфавите, читайте в подборке портала Москва 24.

Буква Ё есть в нескольких языках

Фото: YAY/ТАСС/A. Ugorenkov

Буква Ё есть в алфавитах нескольких языков. Она седьмая буква русского и белорусского алфавитов и девятая буква русинского алфавита. Еще она есть в некоторых неславянских алфавитах на основе кириллицы − казахском, киргизском, монгольском, таджикском, чувашском, удмуртском и других.

Букву придумала княгиня Екатерина Дашкова

Картина художника Д. Г. Левицкого

Буква Ё обязана своим появлением директору Петербургской академии наук княгине Екатерине Романовне Дашковой. 29 ноября 1783 года состоялось одно из первых заседаний недавно созданной Российской академии, в котором участвовали в том числе Державин, Фонвизин и Лепехин.

Академики уже хотели расходиться, как вдруг княгиня спросила, могут ли они написать слово "елка". А затем сама написала его как "іолка" и спросила: "Правомерно ли изображать один звук двумя буквами?" Вместо этого она предложила ввести новую букву Ё.

Первое слово с Ё – "всё"

Первым букву начал использовать Гавриил Державин. Правда, в личной переписке. В печатном виде буква впервые появилась в книге русского поэта-сентименталиста, баснописца и государственного деятеля Ивана Дмитриева "И мои безделки". Издание вышло в 1795 году. Первым словом, отпечатанным с буквой Ё было "всё", затем "огонёкъ", "пенёкъ", "безсмёртна" и "василёчикъ".

Буква для черни

Несмотря на употребление в печати, Ё долго не могла прижиться в разговорной речи из-за того, что ёкающее произношение считалось в ХIХ веке мещанской речью черни, а церковный, екающий выговор – более культурным и благородным.

Противники буквы

У новой буквы была масса противников. Среди них писатель и поэт Александр Сумароков и ученый и поэт Василий Тредиаковский.

12,5 тысячи слов с Ё

В современном русском языке около 12,5 тысячи слов с Ё, а частота употребления по сравнению с другими буквами – 1%. В Русском орфографическом словаре всего 40 слов, начинающихся на Ё, в том числе слова "ёфикатор", "ёхор" (бурятский танец) и междометие "ёпрст".

Памятник букве с точками

Фото: ТАСС/Артур Рогов

Долгое время автором буквы считался Николай Карамзин (пока не обнародовали подлинную историю). Поэтому в 2005 году в Ульяновске (бывшем Симбирске, на родине Карамзина) букве Ё установили памятник в виде треугольной призмы из гранита. А в Челябинской области даже есть храм в честь буквы Ё. Его строитель убежден, что эта буква помогает установить связь с космосом.

Советская власть сделала букву необязательной

Во второй половине ХIХ века печатать две точки на Ё не всегда удавалось (нужно было изготавливать новую литеру), поэтому буква стала употребляться даже реже, чем раньше. 23 декабря 1917 года нарком просвещения Анатолий Луначарский издал указ, который гласил: "Признать желательным, но необязательным употребление буквы Ё".

На 10 лет Ё возродил Сталин

Буква вновь стала популярной в 1942−1952 годы. По легенде, 6 декабря 1942 года на подпись Сталину принесли приказ, в котором фамилии нескольких генералов были напечатаны с буквой Е. Верховный главнокомандующий велел быстро это исправить, и на следующий день во всех статьях газеты "Правда" снова появилась буква Ё. На первой полосе газеты крупным рифтом напечатали: "Рабочие, колхозники, советская интеллигенция! Самоотверженным трудом усиливайте помощь фронту! Свято выполняйте свой гражданский долг перед родиной и её доблестными защитниками на фронте!"

Фото: ТАСС/Валерий Зуфаров

Однако в 15-м томе Большой советской энциклопедии, вышедшем в 1952 году, было прописано, что букву Ё употреблять необязательно.

300 неправильных фамилий

Из-за отмены буквы Ё часто происходят ошибки в прочтении фамилий известных людей. Так, Афанасий Фет на самом деле Фёт. Поэт ненавидел свою фамилию, которая досталась ему от матери Шарлотты Фёт. Кардинала Ришелье правильно было бы называть Ришельё, Николая Рериха – Рёрихом, психолога Фрейда – Фрёйдом, а Жерара Депардье – Депардьё. Буквами Е и Ё в общей сложности различается около 300 фамилий.

Когда замена Ё на Е нарушает закон

Согласно письму министерства образования и науки от 3 мая 2007 года, букву Ё обязательно писать, когда в противном случае возможно неверное прочтение, например в собственных именах. Игнорирование Ё в этом случае будет нарушением закона "О государственном языке Российской Федерации".