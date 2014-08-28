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Культура

28 августа 2014, 15:26

Делать декупаж и цветы из фетра научат в парке Фили

культура парк Фили мастер-классы Год культуры свежий воздух семейная и молодёжная политика Дни культуры

Фото: m24.ru

Финальные Дни культуры состоятся в эти выходные в парке Фили. Для посетителей организуют мастер-классы и концерт.

Специалисты культурного центра "Зодчие" проведут сразу несколько занятий: "Основы декора дома", "Винтаж и мозаика", "Коллаж". В школе искусств имени Поленова подготовили изобразительные мастер-классы "Москва зеленая" и "Москва цветная".

В парке научат делать декупаж, аппликации, цветы из фетра и гофры. Здесь же можно освоить живопись и лоскутное шитье.

"Любители уникальных, сделанных вручную подарков, смогут посетить уроки флористики, скрапбукинга, мыловарения, батика и кукольную мастерскую", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Дни культуры в парке Фили пройдут 30 и 31 августа. Участие в мастер-классах бесплатное.

Этим летом Дни культуры организовали в рамках Года культуры. Мероприятия состоялись в девяти округах столицы. Так, в Воронцовском парке прошли уроки акварели, в парке 850-летия Москвы учились моделировать воздушные шары, в парке у реки Городня освоили технику импрессионизма, а на культ-пикнике в Перово рассказали о наивной живописи.

С 19 июля москвичи принимали участие в акциях от городских библиотек, лекциях, мастер-классах и перформанса. В общей сложности мероприятия посетили более 200 тысяч человек.

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