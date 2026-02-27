Форма поиска по сайту

27 февраля, 19:45

Город
Главная / Истории /

Эволюцию русской игрушки можно узнать в "Зарядье" 28 февраля и 1 марта

Сочинить сказку и посетить дом-коммуну: чем заняться в Москве 28 февраля и 1 марта

В выходные, 28 февраля и 1 марта, москвичи могут посетить экскурсию по древнейшему району столицы, посмотреть спектакль по мотивам повести Алексея Толстого и многое другое, воспользовавшись сервисом "Мосбилет". О том, куда стоит отправиться, – в нашем материале.

Исторические прогулки и яркие постановки

Фото: Театр сатиры

С помощью сервиса "Мосбилет" можно посетить различные мероприятия, которые пройдут в столице 28 февраля и 1 марта. Например, всех желающих ждут на выставке "Парк Горького. Начало". В экспозиции представлены архивные документы и фотографии, которые рассказывают о создании и развитии одного из самых известных парков страны.

28 февраля в 12:00 организаторы проведут историческую прогулку по "Зарядью". Экскурсия позволит участникам прикоснуться к прошлому одного из древнейших уголков Москвы, узнать о его значении в судьбе столицы и увидеть памятники архитектуры разных столетий. Гости посетят палаты бояр Романовых, храмы на улице Варварке, Старый Английский двор и Китайгородскую стену.

Выставка "Дива и диковины петровской Москвы" к 300-летию со дня кончины Петра I пройдет в Музее истории Лефортово 28 февраля и 1 марта с 11:00 до 19:00. Экспозиция включает архивные гравюры, раритетные предметы и редкие фотоснимки фондов Музея Москвы. Все это поможет узнать об особенностях быта петровской эпохи, в частности о праздниках и новом летосчислении.

Также 1 марта в 12:00 посетителям предлагают исследовать уникальный памятник конструктивизма – дом-коммуну. Участники узнают о зарождении идеи коммунального жилья и быте 1920-х: как учились студенты, отдыхали и почему спали в специальных "кабинах". Также гид расскажет об архитекторе здания Иване Николаеве и его влиянии на архитектуру страны.

28 февраля в 17:00 театр на Бронной приглашает на музыкальную сказку "Лукич". Спектакль пройдет на площадке "Мельников" и рассчитан на зрителей всех возрастов. Здесь расскажут об отважном молодом человеке, который неожиданно оказывается в центре интриг вокруг принца Лимонэ. Главный герой обретает верных спутников, и компания отправляется в рискованное странствие, полное смешных ситуаций и непредсказуемых событий.

Вечером того же дня в 18:00 зрители смогут увидеть спектакль "Упырь. История одного происшествия", созданный по мотивам повести Алексея Толстого. Постановка погружает в мир детектива и мистики.

Концерты и семейные программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

28 февраля в 19:00 послушать сочинения Ференца Листа можно будет в "Зарядье": концерт посвящен шестилетию одного из самых больших московских органов. Исполнять "Фантазию и фугу на тему В-А-С-Н", а также многое другое будут Лада Лабзина, Александр Новоселов и Сергей Черепанов.

Также в субботу в 20:00 джазовый перформанс начнется на Новой сцене Театра Ермоловой. Гостей ждет мероприятие "Ермоловский + джаз" с участием приглашенных музыкантов.

1 марта в 13:00 Дом музыки открывает для детей дверь в мир джазовой классики. Интерактив "Золотая эра джаза" (цикл "Джаз – детям") посвящен периоду 1920–1950-х. Юные гости не только прослушают известные и забытые композиции тех лет, но и узнают особенности игры джазовых ансамблей, а также погрузятся в историю становления биг-бендов. Здесь прозвучат композиции Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд, Каунта Бэйси, Дюка Эллингтона и других.

Увидеть краснокнижных хищных птиц можно в Центре восстановления и адаптации в Сокольниках 28 февраля и 1 марта с 09:00 до 17:00. Здесь местным обитателям оказывают ветеринарную помощь и помогают вернуться к жизни в дикой природе. Для реабилитации оборудованы просторные вольеры и разлеточный купол. Центр занимается и просветительской работой: знакомит гостей с традициями соколиной охоты, которая признана объектом нематериального культурного наследия. В учреждении можно увидеть порядка видов птиц, среди них – балобан, черный коршун, филин, канюк, сапсан, беркут и другие.

Усадьба Кусково подготовила программу для дошкольников и младших школьников, посвященную искусству сочинять сказки. 28 февраля в 12:00 юные гости отправятся в грот в усадьбе графов Шереметевых. Вдохновившись его интерьерами, дети придумают собственную историю. Перед прогулкой детям покажут мультфильмы, помогут разобрать характеры героев, а также расскажут о научном методе создания историй.

Если заглянуть в подземный музей парка "Зарядье" в выходные, там получится узнать об эволюции русской игрушки: от сакральных кукол-мотанок и деревянных панок, оберегавших домашний очаг, до матрешки конца XIX века и советской неваляшки.

Узнать подробности о мероприятиях можно на официальном сайте "Мосбилета".

Старкина Маргарита

культурагородистории

