Сообразить на троих: что такое арт-объект "Ежики" в Столешниковом

Гуляя по фестивалю "Путешествие в Рождество", не забудьте посмотреть по сторонам: вокруг может оказаться масса стихийных арт-объектов. Отдельного внимание заслуживает троица "Ежики" вмонтированная в фасад здания концепт-стора КМ20. В застекленной нише на перевернутых банках с бутылкой и тремя стаканчиками сидят три ежа. Застолье протекает под бледно-рыжим абажуром с настоящей лампочкой как из хрущевской оттепели (по крайне мере выглядит это все глубоко советским). Вся композиция – из необожженной глины.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Если не знать, то можно и не заметить, а заметив впервые – некоторые прохожие здороваются с ежиками и даже машут рукой. Сегодня подобное уличное искусство становится своего рода городской сигнатурой, с помощью него можно идентифицировать столицу и понять, чем она дышит. Рассказываем, как появились ежи, почему до сих пор существуют (спойлер: им 10 лет) и кому они вообще нужны.

Кто автор?

Ежей в конце нулевых слепил известный художник и обладатель премии Кандинского Александр Бродский, он же – архитектор первого КМ20, того самого, что находился раньше на Кузнецком мосту. Бродский – один из любимых героев московской арт-тусовки, автор "Ротонды", знакового и самого атмосферного объекта Николы-Ленивца (в парке есть еще несколько его работ).

Когда появились?

Ежики стали частью концепт-стора в 2009-м (в этом году открылся магазин), а в 2017-м они переехали вместе с КМ20 на Столешников.

Архитектор Александр Бродский об объекте:

"Ежики – подарок для моей дочери. В 2009-м она была еще маленькой и очень любила ежей. Мне хотелось сделать приятно своему ребенку, и я посвятил работу ей. Я заложил ежиков в архитектурный проект КМ20: на плане изначально была ниша в фасаде, где они будут сидеть. Круто, когда подарок вне дома, еще круче, когда он на улице, и его видят прохожие.

Особой смысловой нагрузки в ежах нет. Это просто симпатичные животные, которые делают ремонт и пьют. В принципе, зная это, можно предположить, о чем они разговаривают. Тем более что мои ежики вневременные. Кто-то всегда будет делать ремонт и выпивать".

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Ежи Кузнецкого и Столешникова одинаковые?

Нет, они отличаются. На Кузнецком мосту они сидели за стеклом, на котором справа налево в зеркальном отражении было написано слово "ремонт", а рядом штриховки (будто кто-то расписывал ручку на высохшей штукатурке). Слово "ремонт" вполне отражало архитектурную концепцию концепт-стора: восьмиметровые потолки, вместо обоев – неотделанные бетонные стены (было ощущение, что ремонт здесь – явление перманентное). В Столешниковом эстетика "неоконченной стройки" тоже есть, но надписи на стекле уже нет.

Директор ресторана КМ20 Анна Андреева о том, что изменилось после переезда:

"Два года назад стекло, за которым сидели ежики, лопнуло на морозе, из-за разгерметизации их стол растаял. Мы просили Бродского сделать его заново. Ежи – часть нашей концепции, поэтому, когда мы переезжали в Столешников, нам было важно забрать их с собой".

Ксения Сергиенко