Елена Привалова-Эпштейн: "В Кускове выступит легендарная органистка Лисицына"

Очередной фестиваль "Органные вечера в Кусково" откроется 27 мая. Его организатор органистка Елена Привалова-Эпштейн рассказала о его программе и участниках.

Фото из личного архива Елены Приваловой-Эпштейн

Летние органные вечера в усадьбе Кусково пройдут в восьмой раз. В прошлом году я думала, что достигла кульминации как в плане приглашенных участников, так и в организации форума. В этом году мне кажется, что мы взяли новую высоту. В первую очередь, благодаря интересным солистам и коллективам. Так, в первом концерте фестиваля появится камерный оркестр Kremlin Миши Рахлевского. С Рахлевским нас связывает давняя дружба, я у него работала, благодаря ему состоялось мое знакомство с директором усадьбы Кусково Сергеем Авдониным. С сотрудничества с Рахлевским началось мое становление как продюсера, организатора мероприятий – у него я научилась делать проекты с нуля.

Я очень рада, что Миша Рахлевский вновь среди участников фестиваля. Вместе мы исполним яркую программу – Концерт ре мажор Гедике, Концерт ре минор Баха, а также всем известное Адажио Альбинони.

Какие еще коллективы выступят в этом году? Органные вечера в Кусково традиционно не обходятся без барочной капеллы "Золотой век" (художественный руководитель Александр Листратов). Прозвучат и раритеты музыки барокко, на которой специализируется ансамбль, и популярные произведения: это всем известная Сюита ре мажор Баха и "Времена года" Вивальди. Среди других коллективов на фестивале – Antonio-orchestra под управлением флейтиста Антона Паисова и ансамбль артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

Екатерина Пушкаренко. Фото предоставлено Еленой Приваловой-Эпштейн

Сольные выступления органистов, конечно, занимают важное место в программе. Алексей Шевченко посвятит свое выступление музыке Баха. Под иным углом посмотрит на искусство игры на органе Федор Строганов – его внимание сконцентрировано на произведениях эпохи барокко, немецкого и французского романтизма, но так как он еще и композитор, один из лучших импровизаторов на органе, то финальные аккорды его музыкального перформанса всегда загадка, их невозможно предсказать.

Орган неслучайно называют "королем инструментов". Он прекрасно сочетается и с человеческим голосом, и с различными инструментами, имеет огромное количество регистров и тембров и практически подобен симфоническому оркестру – то есть, аккомпанемент органа может замещать партитуру. На фестивале будет много интересных дуэтов, например, концерты для органа с гитарой (Дмитрий Мурин и Екатерина Пушкаренко). Ценителям гитары будет любопытно послушать неожиданное сочетание гитары и органа: один инструмент – салонный, другой – церковный, "переехавший" в гостиную.

Екатерина Щербаченко и Алексей Шевченко. Фото предоставлено Еленой Приваловой-Эпштейн

Особенно я жду выступления Екатерины Щербаченко, солистки Большого театра, считаю ее одной из лучших певиц современности. Для меня большая честь, что музыкант такого высокого ранга приезжает к нам в Кусково. Она выбрала репертуар, который она не может исполнить в Большом театре, а зал дворца Кусково наилучшим образом подходит для камерного музицирования. Еще одно яркое сопрано – Оксана Лесничая, приглашенная солистка Большого театра и постоянная участница наших программ.

Ну и, конечно, на фестивале выступит суперзвезда, легенда советского органного искусства – Евгения Лисицына. Электронный орган звучит у нее превосходно. Мне рассказывали, что после ее концерта в прошлом году люди говорили, что у органа будто выросли трубы, когда она играла хорал Баха с двойной педалью. Это вообще большой компромисс – электронный орган, и многие уничижительно говорят о нем, но если музыкант суперпрофессионал, то и такая модификация инструмента звучит бесподобно. У Лисицыной фантастическая энергетика. Люди, которым довелось послушать ее исполнение, не чувствовали земли под ногами, выходили из зала словно с выросшими крыльями.

Подробности о фестивале можно найти на посвященном ему сайте.