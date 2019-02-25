Фильм года: "Зеленая книга".

Лучший фильм, сценарий и мужская роль второго плана у Махершала Али – съемочная группа "Зеленой книги" забрала три статуэтки "Оскар".

Италоамериканец Тони, имеющий хорошо его описывающую кличку Болтун, временно уходит с работы вышибалой в клубе "Копакабана" (на дворе шестидесятые, заведение цветет и пахнет) и ищет, где перекантоваться. В противовес себе он встречает гениального музыканта афроамериканца Дона Ширли (Махершала Али), роскошного принца, живущего одиноко в золотом дворце, куда на собеседование и приходит Тони.

Кадр из фильма "Зеленая книга". Режиссер: Питер Фаррелли; Продюсеры Джим Берк, Брайан Хэйес Карри, Питер Фаррелли

Его берут водителем в тур, впрочем, сомневаясь в его пригодности, но он, конечно, докажет, что только он может защитить хрупкого пианиста от жестокой реальности американского Юга. Заодно они сблизятся и подружатся: Тони обучит начальника простым радостям жизни и вызывающе аппетитно съест с ним ведро крылышек из фастфуда, а Ширли откроет для подчиненного мир волшебной классической музыки, которую, как известно, универсально приятно слушать всем, а не только аристократам, приходящим на его концерты.

Вы обречены на то, чтобы полюбить это кино. Оно не такое фантастически ванильное, как прошлогодняя "Форма воды", не такое суровое, как его конкурент "Три билборда...". Такие фильмы раньше навечно оседали в виде кассет или дисков в золотых семейных кинофондах, расположенных в шкафчиках у телевизоров. Любить этот фильм легко и приятно. Не нужно для этого с собой никак конфликтовать, переживать сложные эмоции, как-либо рефлексировать. В "Зеленой книге" случаются исключительно правильные вещи, происходит единение противоположностей и торжествуют неизменно стабильные семейные ценности.

Видео: YouTube/Capella Film

Снято кино по книжке Валлелонги, сценарий помогал писать в том числе его сын (забавно, как складываются судьбы, он вообще фанат Трампа и пишет гадкие вещи про мусульман в Твиттере). Особенно любопытно, что после премьеры появились родственники Ширли, в частности, брат, который заявил, что Тони никогда другом пианисту не был, и что он воспринимался работодателем исключительно как прислуга. Отчего-то представителю семейства Ширли важно было это подчеркнуть в случае художественного произведения, в котором традиционно, даже если используются реальных событий в основе сюжета, допустимы преувеличения. Очередной пример безумного расслоения современного общества, когда даже посмертно все отказываются признавать право старого болтуна Валлелонги на выдумку (хотя в фильме оставлено немало авторских намеков на то, что не все происходящее – правда, и что так и задумано изначально).

"Зеленая книга" (смешно, кстати, так же назывался программный труд Муаммара Каддафи, по которому в Ливии строили ныне разрушенную джамахирию) – это путеводитель для афроамериканцев, в которых описаны законы разнообразных штатов по отношению к чернокожему населению, гостиницы и прочие заведения, в которых можно безопасно останавливаться, ночевать или питаться. Фаррелли выносит этот труд в название, но по факту герои листают его нечасто: расизм в южных штатах – это явление почти что естественное, он витает в воздухе, о нем даже не приходится лишний раз говорить вслух. Ширли заходит в магазин костюмов, где продавец, сходу не поняв, что это именно он, а не белый водитель, будет примеривать товар, вдруг меняется в лице и выгоняет его. Ширли стоически выходит. Таких сцен в фильме немало, но ни одна из них по факту не обращается в большой скандал. Ближе к катарсису Ширли требует от устроителей его концерта пустить поесть в ресторане, где в тот же момент обедают все будущие зрители, и его не пускают. И даже там новообретенные друзья не устраивают истерик, а просто гордо уезжают восвояси. Единственный случай, когда герои включаются в активное противодействие реальности – это когда они попадают в СИЗО, картинно подравшись с полицейским-расистом.

Кадр из фильма "Зеленая книга". Режиссер: Питер Фаррелли; Продюсеры Джим Берк, Брайан Хэйес Карри, Питер Фаррелли

Сюжет о непротивлении злу злом заканчивается, как и предполагалось, на мажорных нотах. Впрочем, ноты эти явно перепеты у классика американской душеспасительности Джона Хьюза, который в "Самолетом, поездом, машиной" уже сближал таким образом противоположности, богатого стройного клерка и его толстого попутчика-неудачника, который в конце к тому же оказывается полусумасшедшим, но все еще обаятельным бомжем. С другой стороны, Фаррелли добавляет к этому единение Америк, не только бедной и богатой (хотя и это тоже), но еще белой и черной. Мы такие разные, и все-таки мы вместе. Возможно, это как раз то, что требуется сейчас Америке, да и всему миру следом за ней в эпоху тотального расслоения и сегментации, в эпоху, когда война никогда не кончается, и все воюют со всеми, но даже не знают об этом. Нас объединяет только любовь к ведрам с острыми крыльями, значит, так тому и быть, идем есть.

Егор Беликов