10 ресторанов с хорошими устрицами

Безбоязненно есть устрицы в Москве уже вполне возможно, причем шаманство с месяцами на букву "р" можно оставить ретроградам. Хотя по-прежнему поедание устриц – почти лотерея, повезет-не повезет. Если вы из смельчаков, даем наводку на десятку мест, где ваши шансы на удачу будут гораздо выше. И, кстати, четверг – не только рыбный день, но и морепродуктовый, а значит, все самое свежее только поступило в рестораны.

UMI

Фото: facebook.com/UMI Oysters

Несмотря на то, что это точка на рынке, выбор устриц и отношение к продукту здесь потрясает. Заправляет местом шеф-гик Евгений Мещеряков, который рассказывает про каждый из более чем 20 сортов японских устриц, как про собственно выращенный. Отличное место, чтобы оценить палитру вкусов и размеров устриц Японского моря, есть даже килограммовые обитатели! Здесь же, кстати, можно увидеть и более редкие экземпляры, например, моллюска тайрагая. Качество отменное, цены в среднем – 250-450 рублей за штуку.



Рождественский бульвар, 1

"Центральный рынок", 2 этаж





Дюжина

Фото: instagram.com/Дюжина: Устрицы и Вино

Новенький морепродуктовый бар, который открыли за несколько дней до Нового года. Главный аттракцион места: цена! Поскольку открыли его владельцы "Абрау Дюрсо" и "Крымских морепродуктов", то и ценами они жонглируют на свое усмотрение. Акция временная, так что идти нужно прямо сейчас: до 30 января крымская устрица № 3 и бокал игристого брюта отечественного производителя обойдется в 99 рублей каждый. Но даже когда цены вернутся в постдемпинговое состояние, как минимум на качество продукта можно будет надеяться – прямые поставки производителя как-никак.

Дополнительный плюс – в баре подают также черноморские мидии, крабов, гребешки и другие морепродукты, в том числе и икру. Средняя цена на один из четырех видов устриц – 150-200 рублей за штуку.



Большая Никитская, 14





Moregrill

Ресторан, в котором сошлись "лед и камень", а точнее рыба и мясо (причем порой даже в одном блюде), предлагает также и семь видов устриц. От родных хасанских по 145 рублей за штуку до устриц Белон из французской Бретани. Разбираться в ключевых оттенках вкуса мы не будем, а предлагаем вам устроить сравнительную дегустацию. Тем более, что в этом довольно легком и демократичном по атмосфере месте, еще и неплохая винная карта.



Кузнецкий мост, 18/7





I Like Wine

Фото: facebook.com/I Like W 2.0

Весь январь во всех ресторанах Perelman People (а это два ресторана "Рыба моя", три ресторана I like wine и Beer&Brut на Покровке) вовсю идет фестиваль устриц. Про "Рыбу мою" мы уже писали, когда говорили о морепродуктах – там отличный выбор даров моря, всегда есть и свежие устрицы. Правда, в этом месяце самая низкая цена найдена на устрицы из Новой Зеландии в винном баре на Покровке. При заказе дюжины одна штука обойдется в 98 рублей.



Покровка, 16

Lure Oyster Bar

Фото: facebook.com/Lure Oyster Bar

Небольшой устричный бар, который открыли в прошлом году в районе Белорусской. Ценность не только в больших аквариумах с живыми устрицами, но и в разнообразии – здесь можно попробовать порядка 16-18 видов из разных уголков мира. Есть и Азия, и Россия, и Франция, и Марокко, и Новая Зеландия. Ценовой диапазон – 190-490 рублей за штуку в зависимости от сорта.



Помимо чистого продукта, в баре подают всевозможные блюда: тартары, устрицы под соусами и в разных сочетаниях. Вариантов море, а интерьер очень напоминает какое-то местечко в центре Нью-Йорка (да, иногда мы питаем слабость к таким).



3-я улица Ямского Поля, 9, строение 1





Рыбторг

Прекрасный рыбный магазин-бар. Поскольку здесь не только готовят, но и продают морскую живность, то все и свежее, и относительно недорогое.



Место, конечно, на ресторан не тянет, так что и на посиделки за большим столом не рассчитывайте. Скорее, просто и молодежно, "на жердочке" у барной стойки. Зато свежие раковины устриц, развернутые прямо перед вами, так и манят – их тут не зазорно даже на обед съесть. Тем более, что они и включены в один из обеденных сетов. Средняя цена – 190-350 рублей за штуку.



Трехпрудный переулок, 5





Pescatore

Если демократично и молодежно не про вас, то отправляйтесь в этот тяжеловесный и дорогой ресторан с качеством морепродуктов самого высокого уровня. Здесь, конечно, не только устрицы в почете, но и за ними вы можете смело прийти – закупают все самое лучшее.



Красивый ресторан на "Красном октябре" отлично подойдет, если устрицы – это элегантный повод поразить вашего визави. Исчезающий вид ресторанного сообщества, а поэтому особенно ценный. Средняя цена – 250-450 рублей, в меню есть и японки, и француженки, и родные устрицы с Дальнего Востока.



Берсеневская набережная, 16/9





Selection

Еще одна свежая рыба в море ресторанных открытий – большой ресторан на Трубной площади, в числе основателей которого, кстати, владелец крупной компании-поставщика морепродуктов. Сами понимаете, все лучшее сюда привезут и любовно выложат на ледяную витрину и в аквариум.



В меню предостаточно устриц, порядка семи-восьми разновидностей. И несмотря на дорогой интерьер, заявку на fine-dining и видимые невооруженным глазом вложения в проект, цены держат на конкурентном уровне. Средняя стоимость устриц – около 250-300 рублей за штуку.



Трубная площадь, 2





Рыбный Базар

Долгожитель устричного рынка. В этом ресторане моллюсков подают уже лет 15 – приличная статистика, чтобы доверять месту. Очень часто здесь проводят устричные фестивали со специальными ценами. Например, сейчас можно заказать фермерские устрицы по 150 рублей за штуку, а дикие (у них вкус еще более фееричный, как вы можете догадаться) – за 96 рублей, правда, не за штуку, а за 100 граммов.



В меню – около 10 видов фермерских и три вида диких моллюсков, а атмосфера вокруг будет особенно по душе консерваторам.



Трехпрудный переулок, 10/2





Osteria Toscana

Фото: facebook.com/Остерия Тоскана

Для тех, кто устал от центра, предлагаем вариант в районе Ленинского проспекта, простой и надежный. Разнокалиберных моллюсков в многолитровых аквариумах здесь не держат, все очень по-семейному: просят бронировать устриц и покупают под заказ. Зато никакого риска, что вам продадут лежалый продукт.



В эти выходные как раз объявлены устричные дни, к тому же место известно и приятной винной картой, так что найдется и игристое, и соаве не за миллион. Все скромно, но очень гостеприимно. Во время фестиваля устрицы подают по 150 рублей за штуку.



Удальцова, 15

Елена Полякова