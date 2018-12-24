11 книг, которые стоит прочитать в праздники

Чтобы не раскиснуть от 10 дней праздников, литературный критик Константин Мильчин предлагает поддерживать самочувствие литературой, одна книга – один день.

День нулевой: 29 декабря

Евгений Водолазкин. "Брисбен". М.: Редакция Елены Шубиной, 2018



Праздники начинаются, до конца года остается два дня, по всем народным приметам должно быть много инея. А значит, самое время не гулять, а сидеть дома и читать только что вышедший роман одного из самых известных и заслуженных современных отечественных прозаиков Евгения Водолазкина. Австралийский Брисбен, вынесенный в название, становится метафорой рая, но роман вовсе не о нем, а о попытке собрать из обломков воспоминаний цельную историю прожитой жизни, потом разобрать, почистить, починить, подклеить и снова собрать. В общем, заняться тем, чем все в той или иной степени занимаются в конце года. Главный герой – известный музыкант, гастролирующая по всему миру звезда, но этот факт читателей смущать никак не должен. У него есть как специфические проблемы, так и те, что будут близки каждому.

День первый: 30 декабря

Алексей Сальников. "Петровы в гриппе и вокруг него". М.: Редакция Елены Шубиной, 2018

Самый хлопотный день в году: нужно закончить все то, на что не хватило 12 месяцев. Самое время все-таки прочесть роман, который на протяжении года больше всего обсуждали в соцсетях и рецензиях, а именно "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова. За отчетный год книга удостоилась нескольких литературных премий. Так или иначе, история простой екатеринбургской семьи Петровых (отец, мать, сын и пара второстепенных персонажей, некоторые из которых умрут по ходу сюжета) – это еще и очень предновогодняя книга. В ней достоверно воспроизведены позднедекабрьские хлопоты, атмосфера смутного предвкушения чего-то вроде праздника, суета, бесконечные елки в домах пионеров. Если вы еще не прочли Сальникова, то ловите момент.

День второй: 31 декабря

Джон Превас. "Клятва Ганнибала: жизнь и войны величайшего врага Римской республики". М.: Альпина нон-фикшен, 2018



Всемирный день приготовления оливье. Другой неотъемлемый атрибут последнего дня года – это бесконечные переходы по заснеженным улицам: из магазина домой, с площади на бульвар, из одних гостей в другие. Самое время почитать книгу про наиболее известный во всемирной истории марш-бросок через снега: переход Ганнибала через Альпы. Напомним, что Карфагенская республика воевала с Римской республикой, карфагенские войска во главе с полководцем Ганнибалом находились на территории нынешней Испании, их нужно было как-то перебросить на территорию нынешней Италии. Морем было рискованно, а сухопутный путь через нынешнюю Францию и Альпы считался непроходимым. Ганнибал рискнул и выиграл. Да, он потерял большую часть своей армии и множество боевых слонов, но все-таки добрался до римских владений, выиграл несколько битв и едва не уничтожил Рим. Эффектное описание перехода по мрачным и холодным горным ущельям карфагенской армии занимает почти треть книги. Пока несете домой покупки и последние подарки, сравнивайте свою прогулку с прогулкой Ганнибала и радуйтесь, что, по крайней мере, галлы вам точно не угрожают.

День третий: 1 января

Паскаль Рютер. "Барракуда forever". М.: CORPUS, 2019. Перевод с французского Е. Тарусиной



Первый день нового года часто бывает достаточно грустным. Праздник, которого так ждали, закончился, а прибавившаяся единичка к порядковому номеру года прозрачно намекает, что мы стали еще дальше от года нашего рождения, а значит, чуть старше. Бороться с печальными мыслями поможет роман "Барракуда forever" в равной степени странный, безумный, смешной и грустный. Главного героя зовут Наполеон, и он живет в соответствии с великим именем: в 85 лет решает начать жить заново, разводится с женой, начинает самостоятельно, без помощи профессионалов, делать ремонт. В общем, Наполеон отказывается признавать свой собственный возраст и начинает битву с могущественными врагами – старостью и самой смертью. И в какой-то момент начинает казаться, что у обновленного Наполеона есть шансы.

День четвертый: 2 января

Чак Паланик. "Ссудный день". М.: АСТ, 2019.



Второе января – возможно, самый тяжелый день в году. Голова все еще барахлит от празднеств, второе дыхание еще не открылось. Самое время почитать новый роман Чака Паланика. И когда вы не будете понимать, что происходит и запутаетесь в бесконечных героях, жестокостях и странных фактах (а вы запутаетесь), то у вас будет оправдание: это все потому, что вы запраздновались.

Если вкратце, то сюжет начинается с того, что в Америке назревает катастрофа – слишком много молодежи. Такой демографический взрыв в своей время погубил множество стран (Паланик упоминает и русскую революцию), а значит, надо избавляться от молодых да ранних. Некий злодей-сенатор (заметили, что у веселых авторов вроде Паланика сенаторы – всегда злодеи?) решает мобилизовать всю лишнюю молодежь и отправить ее воевать в Африку, а там накрыть войска термоядерным взрывом. С глаз долой, из сердца вон. Но по всей Америке начинаются сопротивления. Как видите, перед нами идеальная книга для тяжелого похмельного дня.

День пятый: 3 января

Альберто Анджело. "Глаза Джоконды". М.: Азбука Аттикус, 2019



К 3 января праздновать надоедает. Крестьяне в этот день шли проверять, сколько осталось корма для скота в сараях, поэтому в народном календаре 3 января имеет потрясающее название – Петр-полукорм. Нам же запасы проверять не нужно, вместо этого можно начать аккуратно возвращаться к умственной деятельности. Книга "Глаза Джоконды" претендует на некоторую интеллектуальность, но совсем не сложная. Альберто Анджело – итальянский историк из телевизора, который попутно пишет легкие книги. У нас выходили его "Один день в Древнем Риме" и "Империя. Путешествие по Римской империи вслед за монетой". Их тоже можно принимать в качестве восстановительного лекарства, но этой зимой доктор прописал лечить провалы в памяти историей Джоконды. Перепрыгивая с жизни Леонардо да Винчи на то, как художник долго и упорно создавал свою самую известную картину, Анджело не забывает и про краткую историю Италии, и про экскурс в развитие живописи. Картину Леонардо не дорисовал, заказчик ее так и не получил. Леонардо вообще любил долго доделывать взятые заказы. Читая, можно дать себе страшное обещание в новом году – быть, как Леонардо, но не во всем.

День шестой: 4 января

Питер Сингер. "О вещах действительно важных". М.: Синдбад, 2019



4 января по народным приметам полагалось закалывать свиней. Поскольку в современном мире это делает кто-то другой, то можно посвятить этот день чтению чего-то серьезного. Прямо перед самыми праздниками все-таки успел приехать в магазины тираж книги австралийского поп-философа Питера Сингера. Это сборник коротких эссе на разные темы, причем тут есть вполне ожидаемые, удобные для читателя сюжеты: если мы знаем, что автор гуманист (а Сингер гуманист), то мы догадываемся, что в текстах он будет призывать больше помогать бедным, учить, как заранее предсказывать и предотвращать геноциды, верить в просвещение, а не в антинауку, то есть будет он за все хорошее и против всего плохого. Но Сингер пишет и о вещах очень неудобных, о которых читать и даже думать как-то неприятно. Например, он долго, нудно и странным образом остроумно разбирает известную дилемму о вагонетке: куда должен свернуть поезд, если справа он точно переедет одного человека, а с другой стороны – пятерых, остановиться нельзя, и больше никакой дороги нет?

День седьмой: 5 января

Эдвард Сент-Обин. "Патрик Мелроуз. Книга 2"



Возможно, этим летом вы смотрели великолепный сериал по этой книге с Камбербэтчем в главной роли. А это его литературная основа, жуткий, но не отпускающий автобиографический роман современного английского писателя Эдварда Сент-Обина о том, как травмы, нанесенные родителями ребенку в детстве, не проходят, как ни заливай их алкоголем и наркотиками. Подкупающая простота изложения, в которой нечто жуткое соседствует с обычным и даже смешным, сделали из книг Сент-Обина бестселлеры. Начинать читать лучше все-таки с первой книги, которая вышла еще осенью.

День восьмой: 6 января

Татьяна Михайлова. "От колдуна до шарлатана". СПб.: Издательство ЕУСПб, 2019



Мы добрались до сочельника, в который принято гадать. Инструкции по гаданию легко найдет каждый и без моей помощи, я же лучше порекомендую вам только что вышедшую книгу о колдовстве в Российской империи. Даже так, эту книгу можно было бы назвать "Российская империя против чернокнижников". В принципе, это научная работа, но написанная как детектив. Тут рассказана история противостояния полиции и политического сыска с одной стороны, а с другой – разных сомнительных личностей, которые пытались колдовать, либо не пытались, а просто были оболганы друзьями, родственниками и конкурентами. Про технологии гадания здесь тоже информация имеется: безграмотные гадали на бобах, игральных костях и косточках чернослива, грамотные – на псалтыре. А власть все это ой как не приветствовала.

День девятый: 7 января

Чарльз Диккенс. "Рождественская песнь в прозе"



Наступило Рождество. Конечно, есть много рождественских книг, но все-таки самым известным текстом уже 150 лет является "Рождественская песнь в прозе" Чарльза Диккенса. Скряга Скрудж был отвратительным человеком, начальником, родственником и соседом, но его так хорошо напугали три рождественских духа, что он немедленно решил исправиться. Десятилетие за десятилетием эта история, с одной стороны, развлекает читателя, а с другой, заставляет его задуматься над собственным поведением. Что еще нужно в праздник Рождества?

День десятый: 8 января

Тибор Фишер. Как править миром. М.: Эксмо, 2018



Завтра на работу. Если от этой идеи у вас начинается нервный тик, то специально для такого случая есть книга англичанина Тибора Фишера, вся наполненная суровым человеконенавистническим юмором. Герой и рассказчик – неудачник, из тех, с которыми что-нибудь все время случается. Рядом с ними кто-то умирает, что-то взрывается, к таким людям цепляются сумасшедшие, им хамят официанты, к ним придирается начальство. А что такие люди могут противопоставить агрессии внешнего мира? Только яд своего остроумия, который поможет вам медленно подготовиться к трудовым будням.

Константин Мильчин